中評社北京3月19日電／在前不久召開的2018年度國家科技獎勵大會上，一個名為“雲—端融合系統的資源反射機制及高效互操作技術”的研究項目，獲得國家技術發明獎一等獎。這一項目由北京大學梅宏院士團隊和神州數碼控股有限公司因特睿團隊共同完成，它是產學研深度融合、一體化創新的有益探索。



突破關鍵核心技術，離不開產學研的密切合作。產業和高校、科研機構等相互配合，科學家、企業家發揮各自特點，能更加有效地促進創新要素的順暢流動，從而形成強大的綜合優勢。跟過去常說的產學研合作相比，產學研一體化創新，意味著“產學研”或者“產學研用”各方融合得更深，切切實實擰成一股繩，形成更大合力。



健全產學研一體化創新機制，要有“龍頭”牽引。企業必須發揮主體作用，以產業需求引領前沿技術和關鍵共性技術的成果轉化和產業化應用，著力打通科技成果轉化“最後一公里”。以前述獲獎成果為例，打破信息孤島是實施大數據戰略的重大需求，因特睿團隊將北大的基礎研究成果成功轉化為產品，神州數碼控股有限公司進一步強化科技成果產業化應用能力，他們共同研發的“燕雲”技術及產品，累計打破數千個制約“互聯網+政務”發展的信息孤島，成為支撐我國大數據產業發展的一項共性關鍵技術。神州數碼控股有限公司負責人郭為對此深有感觸：以企業的產業需求為技術創新的原動力，產學研一體化的創新成果，有利於共同解決重大科技難題。



健全產學研一體化創新機制，要有“先手棋”意識。當前科技浪潮汹湧、技術更新加速迭代，越早對大數據、雲計算、人工智能、量子計算等前沿技術進行攻關和孵化，就能越早形成核心競爭力，占據競爭制高點。基礎研究的深度決定著技術創新的厚度和廣度。產學研一體化，離不開科研單位的原始創新這一步“先手棋”。國家深入實施創新驅動發展戰略，為基礎研究特別是應用基礎研究提供了巨大的舞台。企業應大力支持高等院校、科研機構的前瞻性基礎研究，積極孵化科研單位通過自主創新取得的重大成果。基礎研究的技術轉化和推廣門檻很高，需要企業給予大的投入支持，提供合適的應用場景去“試用”。



這幾年，我國產學研深度融合、協同創新取得了很大成效，產學研一體化創新也有了令人欣喜的成果。圍繞“堅持創新引領發展，培育壯大新動能”的主線，需要我們進一步改革科技研發和產業化應用機制，不斷健全產學研一體化創新機制，激發創新這個發展新引擎的最大驅動力，從而在激烈的競爭中占領先機、贏得優勢。



來源:人民日報 作者:餘建斌

