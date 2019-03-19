重點投資項目要防止“半拉子工程”

中評社北京3月19日電／《政府工作報告》提出，緊扣國家發展戰略，加快實施一批重點項目。按照《政府工作報告》安排，2019年中國將完成鐵路投資8000億元、公路水運投資1.8萬億元，開工一批重大水利工程，等等。



經濟日報發表記者林火燦評論文章表示，在經濟運行穩中有變、變中有憂，面臨下行壓力的形勢下，合理擴大有效投資，特別是加大基礎設施建設力度，既有利於補短板、惠民生，也有利於增強經濟發展後勁，推動經濟實現高質量發展。不過，基礎設施投資項目一般投資規模大、建設周期也比較長。因此，在聚焦關鍵領域促進有效投資的過程中，必須多管齊下、綜合施策，防止出現“半拉子工程”，為關鍵領域的重點投資項目保駕護航。



文章指出，搞好基礎設施投資建設，離不開資金投入的可靠保障。2019年，中國既要繼續實施更大規模的減稅降費，同時也要在教育、衛生等領域擴大公共支出，財政平衡壓力將進一步擴大。在此情況下，要確保基礎設施投資的資金投入，就必須有效盤活存量財政資金，加大對在建項目的資金支持，同時進一步創新基礎設施投資的融資機制，既解決好“錢從哪裡來”的根本性問題，也要解決好“把錢花在刀刃上”的關鍵性問題，真正把有限資金重點放在補短板、惠民生的在建項目上，保證按工程進度及時到位、不留缺口。



但資金並不是形成“半拉子工程”的唯一原因。有些基礎設施項目從轟轟烈烈地上項目到淪為“半拉子工程”，背後不完全是“差錢”。比如，有的是因為個別領導幹部好大喜功，為了短期刺激經濟，盲目鋪攤子、上項目，導致資金更加捉襟見肘；有的是因為個別領導幹部缺乏擔當，項目推進中遇到困難和問題就畏首畏尾，不是積極想辦法解決問題，而是能拖就拖、能賴就賴；有的是因為“新官不理舊賬”的陳舊觀念作祟，新上任的官員或者對前任官員安排的基礎設施項目不感興趣，或者擔心項目“不規範”“有問題”，就以各種理由將項目擱置起來，等等。



面對這些問題，須綜合施策、未雨綢繆。一方面，要建立更加有效的基礎設施建設項目科學決策機制，特別是要科學評估項目的資金需求，進行合理安排基礎設施投資項目，避免不切實際的投資項目倉促上馬。另一方面，要強化幹部隊伍的責任擔當。許多基礎設施投資項目規模動輒數十億元，甚至上百億元。項目在實施過程中遇到這樣那樣的困難和問題，是正常現象。因此，要鼓勵幹部敢於直面困難和問題，集中精力解決實際問題。



還應切實解決“新官不理舊賬”的問題，從制度上強化政府誠信建設，強化誠信制度落實，把政務誠信制度落實到日常工作中，減少政府行為的隨意性，使新官理舊賬成為自覺，真正做到一張藍圖繪到底、一任接著一任幹。

