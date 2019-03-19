科創板考驗投行定價功能

中評社北京3月19日電／近期，無論是各地緊鑼密鼓召開後備企業座談會，還是二級市場創投概念遭遇爆炒，抑或是部分證監局開始接受擬上市公司輔導備案登記申請，都意味著科創板快要開閘了。



經濟日報發表記者溫寶臣述評文章表示，如果將科創板比作一塊試驗田，制度環境基本上已配齊，現在關鍵看“種子”(擬上市公司)了。擬上市公司質量高不高、定價合不合理，將直接決定二級市場接受度甚至市場行情。



文章分析，能夠承擔定價功能並且對上市公司股票內在價值真正負責的市場化主體就是投行。因此，科創板將考驗投行定價能力。



對此，新任證監會主席易會滿曾公開表達過擔憂。他說，定價能力、銷售能力是考驗一家投行的核心競爭力，這方面證監會擔心現有境內投行機構經驗儲備還不是太豐富，如何提升這方面的能力，需要券商、投行機構做好充分準備。因為這是最重要的市場化因素。



這種擔心不無道理。過去，在核准制下，新股供不應求，在一級市場發行幾乎是秒光。同時，新股定價也有章可循。比如，在滿足其他發行條件的情況下，只要市盈率不超過同行業平均水平，就會被核准發行。



在此種模式下，有幾個問題就不可避免。



第一，投行的“理性”選擇就是盡量多拿項目，以規模取勝。第二，投行定價能力發展緩慢。由於一級市場存在大量資金，使得新股發行對券商而言基本沒有技術要求，承銷“垃圾股”一樣不愁賣，無需考慮公司質量，其定價能力萎縮不可避免。第三，行業分散，頭部券商市場份額不高，很難與國際投行同台競技。第四，投行很少直投自己保薦的新股，其自有資金多從事兩融等銀行類信貸業務，沒有發揮其應該承擔的市場定價功能。



由於長期以來投行一直沒能承擔資本市場定價功能，導致定價這個“最重要的市場化因素”並沒有發揮應有的作用。



科創板的到來，需要投行發揮資本市場的定價機製作用，使資本市場的長期估值更加合理。同時，投行還要通過參與上市公司長期投資，對上市公司形成約束和管理，引導長期資金入市，使得大量資金轉化為經濟發展的長期資本，為中小企業、創新型企業提供權益型資本，提升全社會創新資本的形成能力。



文章最後說，科創板對於中國資本市場改革的重要性不言而喻，這對投行提出了新的要求，也是全新的考驗。要求投行在研究力量等方面作出調整，調動各方力量，形成強大的定價團隊。從發展趨勢上來看，那些具備一流定價能力的券商將成為科創板改革的受益者。



