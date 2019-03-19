大力推進開放 走向競爭中性

中評社北京3月19日電／十三屆全國人大二次會議於3月15日表決通過的外商投資法在中國經濟立法史上具有里程碑意義，表明了中國推進改革開放、支持全球化的堅定立場。



經濟參考報發表聯合國貿發會議經濟事務官員梁國勇文章稱，如果說國際貿易和投資是全球化的兩個引擎，那麼發展對外貿易、積極利用外資則是中國對外開放戰略的兩大法寶。近年來，各國之間吸引國際資本的競爭日趨激烈，作為傳統資本輸出國的主要發達國家，也紛紛推出再工業化和減稅等方面的政策以吸引投資。與此同時，部分國家也以各種名義推出了一些限制國際投資的措施。在這樣的背景下，外資政策走向越來越成為中國改革開放的一個風向標。顯然，制定外商投資法是新形勢下推動中國經濟進一步開放的一個關鍵舉措。外商投資法特別強調投資促進和保護，完善投資環境、大力吸引外資、推進對外開放的意圖非常明顯。



外商投資法將原來的外資三法合而為一，成為規範中國吸引外資和外向型經濟發展的一部關鍵法律。該法對關於外資的一些基本法律問題進行了規範，特別是對實施准入前國民待遇加負面清單管理做出了明確規定。准入前國民待遇和負面清單管理是國際投資政策領域的新理念。



文章分析，實際上，在外商投資法的制定中，外商訴求和國內立法在多方面呈現良性互動。從具體內容看，一些新增條款明確回應了近年來外界的具體訴求，涉及外資企業在標準化工作、政府採購方面的平等待遇，外資企業在中國國內發行股票和公司債券，依法平等適用國家支持企業發展的各項政策等內容。另外，外商投資法特別注重保護知識產權權利人的合法權益，強調不得利用行政手段強制轉讓技術。三審稿中還特別增加了對知識產權侵權行為嚴格依法追究法律責任的規定，而最終版本中還專門增加了一條，規定行政機關及其工作人員對於外國投資者、外商投資企業的商業秘密必須嚴格保密。



外商投資法的實施日期確定為2020年1月1日。作為外資領域的一部基礎性法律，其實施還需要制定一些法規或實施細則來配套。可以預見，該法的實施將掀起新一輪引進外資的高潮，特別是在新興行業、關鍵企業和重大項目方面。同時，該法的實施也將促進中國整個外資政策體系的完善。筆者認為，在外商投資法的基礎上，可以基於“負面清單+正面鼓勵+競爭中性”的原則對外資政策進行優化，這涉及企業投資、運營兩個階段，特別是後者。



文章指出，實際上，外商投資法的意義已經遠遠超越了外資領域。內外資一致是外商投資法的立法原則之一，該法對於完善外向型市場經濟的基本體制、構建基於競爭中性原則的企業政策體系具有重要意義。外商投資法的一個鮮明特色是對政府行為的約束和對公平競爭的強調，其通過和實施將有助於優化政商關係，形成中國經濟多種所有制企業平等競技、公平競爭的法治環境。



