大華網：從綠票倉翻轉看賴清德挑戰蔡英文

賴清德與蔡英文（資料圖片） 中評社香港3月19日電／台灣選舉史上絕無僅有的4席“立委”補選於日前結束了。在競選期間執政黨府院黨投注前所未有的心力在新北三重及台南二選區輔選，即使不是絕後，但肯定是空前。尤其是前“行政院長”賴清德連續好幾個星期陪同黨籍參選人郭國文步行掃街，助選比自己競選還賣力，甚至連“民進黨現在就只剩一口氣”的話都說出口了，可見此次“立委”補選的特殊性。



大華網路報今天專欄說，新北三重及台南二選區原本被視為是“綠到出汁”的地區，民進黨只要提名西瓜都會當選的選區，此次竟然要動員如此多的力量，才勉強護住基本盤，對民進黨而言，此種贏怎能算是贏呢？這也就難怪民進黨秘書長羅文嘉會表示：“只是暫時止血”，該黨主席卓榮泰也接續指出“沒有喜悅，只能算是勉強止血”。贏不算贏由此可見一斑。



至於輸不算輸，則是很明顯地可以看到國民黨在該二選區得票率的成長。就新北三重而言，在2016年“立委”選舉中，民進黨與國民黨得票率的差距是19%，此次補選得票率的差距縮減為5%。國民黨雖然最終沒有勝選，但也讓民進黨“立委”當選人余天坦言：“‘被韓流嚇到差點閃屎’，因為三重鄉親夠溫暖，才能抵抗韓流。”



不僅如此，當台北市長柯文哲認為“韓流效應就像土石流一樣有程度差異，淹小村莊可以，要把整個城市淹掉也不容易”時，余天對此反駁表示“柯文哲沒感受到，他卻深深感受到韓流的威力，如果柯自己感受的話，就會講不一樣的話。”余天身為參選人，在競選過程中所遭遇到的挑戰勢必比旁觀者更清楚。這也可說明為何輸不算輸。



同樣地，台南二選區在2016年“立委”選舉中，民進黨與國民黨得票率的差距將近57%，此次補選得票率的差距縮減為3%。得票率差距如此大幅度的縮減，能算輸嗎？更何況原本被視為在麻豆地區有優勢的無黨籍參選人陳筱諭，並未發揮原有的優勢，棄保的結果才得以讓郭國文得以多3000餘票險勝。民進黨在台南二選區選情之險峻，由此亦可一窺端倪。



更何況去年民進黨在縣市長選舉中大敗，現任台南市長黃偉哲仍然在台南二選區贏了國民黨參選人高思博將近2萬餘票，當時就有評論指出，高思博在台南成績不算差，等於設下了一道不得差距多於2萬票的障礙門檻，讓必須負責補選作業的兼任國民黨台南市黨部主委謝龍介遭遇難題。這也是為何謝龍介要跨區參與“立委”補選的原因，因為找不到合適人選。

