法國政府遏止暴力　必要時香榭大道禁遊行

中評社香港3月19日電／法國“黃背心”第18波街頭行動中，暴力再度危害巴黎香榭麗舍大道，嚴重程度更甚於前。總理府進行危機處理，今天宣布撤換巴黎警長，必要時在香榭大道等特定地點禁止遊行。



為因應3月16日在香榭大道上發生的暴力破壞事件，總理菲力普下午表示，未來若出現“偏激極端”因素，確認有人刻意在遊行中搞破壞，將禁止“黃背心”在最受影響的區域遊行。



據中央社報道，這些區域包括“黃背心”最常聚集的巴黎香榭大道、波爾多的培伯蘭廣場、土魯斯的市政廳廣場等，禁令一下達，警力會立即驅離人群，還可在維安行動中使用新的工具，包括無人機。



菲力普另指示司法部長貝魯貝對違反禁令、執意參加未經許可遊行的人，提高罰金額度，目前最高只罰38歐元，希望調高到135歐元。至於未經許可組織集會者，最重可處6個月有期徒刑及7500歐元罰金。



菲力普同時宣布，撤換巴黎警署警長戴爾皮艾希，總統馬克龍將於20日任命吉倫特省警長拉勒蒙接任。



菲力普晚間在法國第2電視台節目中說明新措施。他認為，政府不是沒有預料到威脅，也派了大批警力維安，只是策略未能在齊備的條件下落實。他表示，針對那些並非為了表達訴求，而是為了破壞、打劫、放火來到巴黎的人，政府要有更堅定的因應，“夠了，法國人已經忍受不了了”。