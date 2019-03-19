大華網路報：賴清德丟震撼彈　初選變擂台

中評社香港3月19日電／大華網路報今天時評說，民進黨為下任“總統”選舉辦理黨內提名登記的第一天，甫因去年地方選舉敗選而辭職的前“行政院”院長賴清德，突然宣布參選“總統”，並辦妥領表登記，使得這場黨內初選，本是蔡英文尋求連任的個人舞台，頓時變成蔡賴二人的爭霸擂台。



賴清德表態爭取黨內提名，民進黨內一片譁然，連他所屬的新潮流系，也都是非常訝異，黨內人士以“全黨被突襲”來形容。畢竟，在此之前，民進黨內都不認為賴會參選下任“總統”，而他本人也多次表明，將力挺蔡英文。



賴清德辭去“行政院”院長後，外界研判他可能會投入下任“總統”選舉，新系“立法院副院長”蔡其昌曾打包票說，賴“不會參選2020”，新系大將“立委”段宜康也強調“(賴)不會啦！”，還認為維持現在的蔡陳配，“蔡英文選不上，其他人更選不上”。



至於賴清德本人，更是多次說不選下任“總統”。去年8月初，獨派勸賴出馬，賴清德在接受電視專訪時，曾表明“2020支持蔡英文”。而民進黨大老姚嘉文於今年1月也透露，他當面問過賴清德，賴說不會爭取2020“總統”大位。



如今，賴清德突然表態爭取黨內提名，參選下任“總統”，不啻打了民進黨內各方人馬，特別是新潮流系同派諸人一記耳光，也打臉了自己。黨內人士嘆說，這次“立委”補選，好不容易止血，現在被賴丟了顆震撼彈，炸得大家七暈八素。



時評說，民進黨內之所以憂心，並不是沒有道理。去年地方選舉大敗後，蔡英文及民進黨聲勢滑落，黨內擔心2020“總統”“立委”選舉，蔡英文連任之路恐不順，“立委”也會從多數降為少數，恐淪為在野黨，唯有團結一致，方能避免雙敗的局面。