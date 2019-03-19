新系大老南下勸退無效　賴清德擁獨爭大位？

賴清德18日到民進黨中央登記初選。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月19日電／前“行政院長”賴清德昨天突然宣布要參加民進黨2020黨內初選，並且中午馬上到黨部登記，突如其來的行動，讓黨內人士非常震撼。不過，據台媒報道，17日晚新潮流系大老利錦祥親自南下與賴清德懇談，希望勸退賴，但仍改變不了賴堅定參選的意志。顯示賴清德寧可斬斷新系，也要靠攏獨派選2020，讓蔡英文措手不及。



根據中時、聯合、中央社等媒體綜合報道，新系多位重量級人士早就表態挺蔡英文爭取連任，他們也一再釋出賴清德不會參選2020的訊息，新系核心成員林錫耀更加入蔡英文競選團隊運作，賴清德昨天的登記動作，令新系再度被黨內質疑“兩面押寶”。“總統府”秘書長陳菊、桃園市長鄭文燦對於賴清德的參選都表示憂心。



據報道，賴清德一向很有主見，也不受新系控制，2017年9月，他就不顧派系反對，堅持接下“閣揆”。而這次新潮流主流派系都反對賴挑戰蔡英文，也因此為了這次參選鋪路，賴小心翼翼。與賴私交不錯的黨內高層就說，賴這次回到台南，就像斷了線的風箏，可能對“台北都是小英眼線”有所忌憚，在黨內營造一片“下屆“總統”候選人就是小英”氛圍下，賴與黨內幾乎沒有聯繫。



由於蔡英文執政後，民調一直爬不起來，民進黨基層一直有拱賴清德出馬的聲音，他們認為，蔡出來只會壓死一堆小雞、難道要大家跟著陪葬嗎？若遵循黨內初選機制代表民進黨參選的人，就是領導民進黨2020向前走的人，為什麼賴清德不能站出來跟蔡英文一搏？



同時，深綠、獨派支持者，三不五時就會透過各種方式，要賴出來選；“總統府資政”吳澧培常勸進賴清德，賴雖未鬆口，但也從未拒絕。這一切在在顯示，賴的心意已決。



2016年大選，賴一度有意挑戰蔡英文，就是被陳菊強力勸住，但這次賴決定走自己的路，登記參選前一晚，告知當年曾力阻他參選的陳菊，決定“大破大立”北上登記。



