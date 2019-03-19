星島：改《逃犯例》勿損港營商環境

中評社香港3月19日電／星島日報今天社論說，政府建議修訂法例，以單次個案形式，向台灣、內地等未與本港簽訂引渡協議的地方移交逃犯，因條例涵蓋四十六項罪行，不少涉及商業法規，商界擔心會墮入灰色地帶“誤觸地雷”，紛紛表達疑慮。為了保持香港營商環境，當局對此應予正視，宜參詳變通，小心平衡各方利益，因應各方意見適當調整，在堵塞法律漏洞的同時，確保不會損害本港營商環境和金融貿易中心地位。



港府修例不讓殺人等嚴重刑事罪犯逍遙法外，不讓本港成為這類罪犯的“避難天堂”，做法合理。不過，在推出政策時，必須全盤考量，深思熟慮，避免顧此失彼，不會堵了漏洞卻留下一個灰色地帶，才可得到市民支持落實。



恐失當變犯罪 影響投資



社論說，現時本港不少企業和商人都在內地有業務，商界最擔心的，是一些在港普遍視為商業行政失當的行為，遭內地視為刑事罪行，而提出移交當事人的要求，令其陷於險境。商界對修例的顧慮，會令不少人感到在內地和香港營商投資有風險，因而視為畏途。不止是港商，一些在內地香港有業務的外商，都同樣表達了關注。



本港是一個國際金融經濟城市，世界各國不少投資機構都在本港有生意，來港設辦事處的公司愈來愈多，政府應為海內外商人營造良好和穩定的營商環境，這對維持本港作為國際金融和貿易中心、促進經濟發展和就業民生，都十分重要，否則本港的優勢將難以維持。今年香港經濟因外圍不穩定因素而放緩，如果再受修訂《逃犯條例》困擾，將雪上加霜。