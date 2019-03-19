綠營誰出馬較有勝算？蘋果民調賴清德大勝蔡

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電／前“行政院長”賴清德出馬挑戰蔡英文爭取2020連任，《蘋果日報》今日公布民調，對於誰代表民進黨出來選下屆“總統”較有勝算?有38.6%的民眾認為前“行政院長”賴清德有勝算，17.6%民眾認為蔡英文有勝算，都沒有勝算的民眾佔12.3%，很難說得有5.1%，另有26.4民眾拒答。



不過，該民調調查時間是2月15到16日進行。



根據民調，若是無黨籍台北市長柯文哲沒參選“總統”，蔡英文競選連任，國民黨派高雄市長韓國瑜，韓支持度52.5%、蔡支持度33.4%。若國民黨派前主席朱立倫，朱支持度50.2%、蔡支持度33.6%；若國民黨派前“立法院長”王金平，蔡支持度34.6%、王39.6%，國民黨都有勝選機會。



但柯文哲若參選“總統”，對手是蔡英文，國民黨派朱立倫參選，泛藍有67.7%挺朱立倫，但也有24.1%挺柯文哲，泛綠有58.5%挺蔡英文，但有30.3%挺柯。柯文哲在中間選民大獲全勝，有41.5%支持度，朱立倫僅26.5%，蔡英文更僅12.7%。



這項民調是《蘋果日報》委託世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心執行，調查時間是2月15到16日，以電話訪問（CATI系統）調查年滿20歲以上民眾，採分層隨機抽樣，成功樣本1087份，在95%信心水準下，抽樣誤差不超過±2.98%。調查結果依全台戶籍人口之性別、年齡、教育程度、行政區進行檢定加權，加權後樣本與母體一致，可推論全台選民意見。