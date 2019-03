網評：為何美參議員馬可魯比歐瘋狂反中？

中評社洛杉磯3月19日電(作者 張一飛)近日新聞報道,美國參議員馬可魯比歐,在他的tweet(@Marcorubio)帳號上評論委內瑞拉發電廠爆炸一事,把記者名字, German Dam, 當作發電廠地點弄出笑話 (他以為發電廠在德人大垻),被記者糾正。此笑話引起了不少美籍華人去看了許多魯比歐的國會聽証視頻,大吃一驚,發現他極力反中,不遺餘力地在參院外事委員會和商務委員會里主持聽証會,邀請作証人打擊中國,在人權,貿易,科技,國防各方面,都全力攻譴中國。在華人網絡圈里就有人問為何魯比歐如此反中。本人近幾年關注中美事務及中美政經,對美國政治人物稍有留意,對馬可魯比歐此人有些了解,尤其在二〇一六美國總統大選時,魯比歐曾一度被看好,我也就對他作了些資訊調查,他是共和黨員,但他的政治理念早年並不是太保守,他的反中情結,發生在他退出二〇一六總統大選之後。他近兩年的大力反中是很奇怪,也很鬼竅,但是經過對他一生經歷,尤其他的政治生命作了研究,也就不難發現魯比歐反中的根本原因。此文就是對魯比歐一生作個分析,探就他究竟為何發瘋反中。



馬可是古巴移民之後,出生於1971年,邁阿密,彿羅利達州。他父母於1956年合法移民美國彿州,但他父親(和祖父)在1959,卡斯楚未掌權之前,又回到古巴,然後在1962年又返回美國為非法移民。直到1975年才成為美國公民。他父親回古巴原因不詳,但是對馬可後來政途上有影響。馬可在美受教育,自成年就參加共和黨,終生投入美國政治,當然抱反共理念,故當然反對古巴共產政權,以致後來在民主黨奧巴馬總統於兩屆任滿前要與古巴復交時表示反對。可是他不能理直氣壯的說自己是反卡斯楚的難民之後代,這是他在彿州政治生涯中,以古裔身份獲得古裔和拉丁裔選民支持,但不見得能得彿州全體白人甚至少數古裔的無條件支撐。所以他在2016年總統大選,共和黨提名競選賽中,在彿州都輸給特朗普,這是後話,但對馬可的政治野心是一個警鐘,引起他政治思路的改變,及對華態度。。



馬可魯比歐人長的清秀,文質彬彬,能言善道,可稱為演說家(他後來在2013被共和黨推舉為對奧巴馬國事演說的答辯者,反對美國國家預算自動減縮法案,Sequestration),但他沒有像奧巴馬有人從早看中他,幫助進入名校(Columbia and Harvard), 培養政途。馬可的學業平平,因父母都是打拚工人(父曾為酒吧調酒人,母旅社房間清潔工),馬可的高中(South Miami Senior High School, 1989) 大學 (Tarkio, 外州但僅一年即轉學,Univ. of Florida, 1993, U. Of Miami School of Law, 1996) 都在彿州,他學了法律,也註定了他的彿州政治生命。馬可的政途雖早年無人眷顧,但他運氣很好,幾次都有天時地利人和,恰巧碰上別人辭職或退休,他的彿州政治經歷算是一帆風順。他畢業後做了一些關於房地產的法律事務,但他志在從政,首先擔任過西邁亞密市委,隨即當上代表邁亞密111區的州議員,少年得志,年僅二十八歲。在當今美國民主模式下,有不少年青人想走一生從政的路,當然有些是生有大志的,但多半是受上代安排或期望,從年青時即實習於助選競選,募款宣傳工作,以到有機會,自己參加競選,從地方政府議會往州到聯邦的層次爬升。當然有擔任行政工作的機會像鎮長郡長州長之途,但機會比教多的是議員,馬可魯比歐就是一個典型沒有什麼實際行政經驗,大部分的政治常識是吸取於道聽途說(競選拜票)和收到的官方報告和利益代表的關說文件,如果個人沒有什麼理念和歷鍊,他的政治主張和行為就很容易預測了,魯比歐就是典型的所謂‘年輕看好’的政客。