港股逼29500　攀9個月高

中評社香港3月19日電／A股造好提振，憧憬美提早結束“縮表”。



香港文匯報報道，美國本周議息，市場料聯儲局不單維持“鴿派”立場，更預期會提早結束“縮表”，加上兩會圓滿閉幕，大行再唱好A股，A股及港股同時被推高。內地三大指數均升超過2%，其中滬指就升近2.5%，逼近3，100點大關。港股全日高位29，409點報收，升396點，是去年6月以來新高；成交繼續高企，錄得1，171億元。騰訊（0700）業績前有資金追捧，收市創去年8月以來最高水平。



大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑指出，若滬綜指重上3，100點，港股便可企穩於29，400點水平，250天線就會成為重要的防守區間，即大約28，200點水平。他表示，後市要留意其後的多隻大藍籌公佈業績，以及本周聯儲局議息會議後的聲明，他料屆時大市會較波動。



騰訊績前受捧 港交所標青



重磅股騰訊在業績前有追捧，股價再升2.7%報368.8元，創去年8月收市新高，為大市貢獻79點升幅。大市暢旺，推動港交所（0388）再升2.1%。內房股幾乎全線炒上，潤地（1109）2月份銷售增兩成，股價大升9.1%，中海外（0688）股價亦創1年新高，兩者為升幅最大藍籌，碧桂園（2007）業績符合預期，股價升逾3%。



內房股炒上 水泥股逆市跌



大和發表研究報告指出，今年首兩個月全國住宅投資按年升18%，新屋開工及住宅銷售也分別按年升4%及5%。此外，一二線城市住宅銷售見復甦勢頭，該行認為，下半年迎來改善之前，行業仍面對挑戰，但部分地方樓市鬆綁，有助行業表現。對於內地開徵房產稅，該行認為，兩會期間雖然多次提及房產稅措施，但由於涉及複雜的立法程序，預料不太可能在短期內推出及實施。



內房股造好，但用來建屋的水泥股卻逆市下跌，內地發改委介入調查近日水泥價格上漲，大行認為不利行業表現，海螺（0914）、潤泥（1313）及中建材（3323）均跌逾4%。大摩及瑞銀都發表報告，指發改委可能調研水泥定價、生產及銷售環境等，令今年水泥價格前景暗淡，相關股份短期料震盪。



David Webb狙擊 金蝶瀉14%



個股方面，獨立股評人David Webb開聲唱淡金蝶（0268），指金蝶過去兩年，股價已累漲逾兩倍，但深入挖掘後，發現該股隱藏了泡沫，因為公司主要依靠特定行業減稅、政府補貼、房地產投資收益，以及來自可疑關連交易來獲得利潤。該股昨日急跌14.2%，失守10天線，收報9.11元。金蝶則反駁指，金蝶雲目前的轉型戰略非常正確，這幾年的業績市場有目共睹，對未來充滿信心。



麥格理力挺 維持“跑贏大市”



麥格理報告也預期金蝶2019年收入及純利增長， 可高達24%及40%，並預期2019年雲業務繼續推動收入按年增長62%，主要受惠於客戶數量快速增長和保留率改善。故麥格理將金蝶目標價，由10.6元升至11.4元，以反映雲業務增長加快及毛利率改善等因素，維持“跑贏大市”評級。



另外，金風科技（2208）擬A＋H股供股，每持有10股供1.9股，H股供股價為每股8.21元，A股供股價為每股7.02元人民幣，預期集資淨額共約54.7億元。金風昨跌3.1%，收報10.04元。