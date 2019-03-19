A股全線造好　港股創近9個月高位

騰訊昨撐市以全日高位368.8元收市，升2.7%，貢獻恒指78點。 中評社香港3月19日電／A股四大指數全線高收，帶動港股連升第3日。恒指昨挾高近400點，以全日高位29409點收市，升396點或1.37%，是近9個月新高。國企指數升166點或1.45%，同樣在全日高位收市，報11674點。主板成交逾1168億元。



香港商報報道，獨立股評人黃志陽表示，港股上周曾下試28700點位置，目前已經較穩固，惟受中美談判進展或者內地A股的表現影響，估計短時間內料在高位整固，相信29500點位置阻力大。

