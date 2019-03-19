首項水管屋　擬進駐荃灣

水管屋選址荃灣海角街及海興路交界，每單位可住一至四人 中評社香港3月19日電／“水管屋”在本港的首個項目擬落戶荃灣海邊空置地皮，仁濟醫院計劃向地政總署租用地皮五年，放置約110至130個“水管屋”單位，作為過渡性房屋，每個單位可住一至四人，以低於市價出租予輪候公屋三年或以上的家庭或個人，或現正住在劏房等不適切住屋的基層住戶，荃灣居民優先。“水管屋”單位租約不少於兩年，估計可同時居住250至350人，全期五年料有500至700人受惠。



料明年第四季入夥



大公報報道，水管屋利用現成地底管道建築物料興建，仁濟醫院社會房屋試驗計劃下擬建的水管屋，有圓形管道屋（Opod）和方形管道屋（Boxpod），選址荃灣海角街及海興路交界，地皮規劃用途為休憩空間，臨近海濱，荃灣路行車天橋就在旁邊，附近是工貿大廈。



仁濟醫院早前向運輸及房屋局轄下過渡性房屋專責小組提出建議，打算本月內向地政總署申請，以象徵式租金批出五年短期租約，在該地興建水管屋。仁濟稱，水管屋的建築方法較傳統樓宇簡單，可在極短時間內完成組裝，管道建築物料可承受高壓，具防火特質，該院已聯絡建築工程專業團隊，目標在明年第一季展開施工，明年第四季完工入夥。



運房局向荃灣區議會提交文件，擬在下周二開會討論。仁濟打算住客篩選由特設委員會負責，租金參考社會房屋共享計劃與租戶入息水平，確保租金低於市價。仁濟將安排專人定期會見住客，了解他們的居住和生活情況，提供支援或服務轉介，並鼓勵住戶定期做義工，例如在荃灣區內探訪長者、殘疾人士、協助清潔環境等，讓他們既是受助也是施助者，從而增強他們的能力感與自信心。