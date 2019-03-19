紐約市議長爽約因外力介入？柯文哲：應沒有

柯文哲在紐約訪問出席永續發展簡報會。（照片：台北市政府提供） 中評社台北3月19日電／無黨籍台北市長柯文哲美國時間18日展開第三天訪美行程，他上午出席永續發展簡報會後即脫隊，與當地智庫、市長、議長進行不公開會面。不過紐約市長白思豪部分，最終沒有敲到行程，另外原本要到紐約市議會拜會議長Corey Johnson，柯文哲被對方放鴿子。被問到是否有外力介入？柯文哲說，自己並不曉得，但應該沒有，因為議員都有來。



柯文哲在當地時間下午3點40分左右結束紐約行程，接下來將搭車前往華盛頓地區。



根據媒體報道，柯文哲原本計劃和紐約市長白思豪碰面，但最終未能敲到時間，白思豪僅送上一紙感謝狀歡迎柯文哲的到來。最後市府調整計劃，中午和美國外交政策全國委員會成員碰面，出席人員包括前AIT處長薄瑞光，接著下一個行程，則赴紐約市議會拜會議長Corey Johnson。



但相關人員透露，中午的拜會行程，薄瑞光本人並未現身。至於議會部分，議長臨時有事最終缺席，市府隨後也在媒體群組透露，本次出席的議員，分別是財政委員會主席Daniel Dromm、老福委員會主席Margaret Chin、科技委員會主席Peter Koo。等於柯整趟行程下來，除了沒敲到白思豪行程，原本計劃見的紐約議長Corey Johnson、薄瑞光都沒有見到。



對於排定行程變卦，柯文哲受訪問時顯露無奈，直言那個議長好像臨時有事，不然都排行程了。



至於是否有外力介入？柯文哲說自己並不曉得，但應該沒有，因為議員都有來。現場媒體質疑，時間早就排好，臨時有事的說法有點可疑？柯說自己也不曉得，因為後來三個議員都有來，議長沒有來這也還好啦，“有時候他說有事，我們就說好啊，有時候我們也常常說有事”。



有關白思豪部分？柯也說“那沒有辦法，聽說他最近很忙，跑“總統”初選還是怎樣”，但他透露，本來就是排議長，不過議長就臨時有事，就沒有辦法了。



至於中午和智庫的閉門座談，柯則三緘其口，強調好像對方是說……就保密，通常是這樣，“我們跟人家談完以後，如果對方願意講，那也應該問對方啊，怎麼會問我”。



台北市政府發言人劉奕霆強調，今日中午與美國外交政策全國委員會（NCAFP）之拜會屬不公開之行程，市府並未事先透露任何出席人員與拜會內容；另外，與紐約市長會面之安排本就不在既定行程當中，紐約市議會部分也非常感謝議會眾多委員會主席之熱情接待，議長未能出現實屬可惜，但北市府仍非常感謝各單位對於今日各行程之安排，市府不認為本次有“碰壁”的情況。