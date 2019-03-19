英欲晚9點前禁播垃圾食品廣告

三分之一兒童過度肥胖！



英國是歐洲兒童肥胖率最高的國家之一，為此該國政府在18日開啟公眾討論，就出台規定禁止電視和網絡平台在晚上9點前播放垃圾食品廣告聽取各方意見。據英國《每日郵報》17日報道，英國政府內閣大臣透露稱，政府將在本周公布新規範，禁止晚上9點前播放垃圾食品廣告。



目前，英國在兒童廣告方面已經有著最嚴格的規定，禁止以未滿16歲青少年為收視目標群體的電視節目播放含高油、高糖、高鹽的垃圾食品廣告。此外，YouTube等社群媒體上的網紅也不得推銷垃圾食品廠商製作的遊戲。除上述方式外，其他禁止垃圾食品廣告的選項還包括：提高食品廣告門檻，或者給這類廣告限定時長。目前，如果某節目超過1／4的觀眾是兒童，不健康類別的食品將被禁止在該節目打廣告。



英國《每日電訊報》稱，涉及高脂、高糖和高鹽的食品廣告在兒童節目上被禁播，但問題是，大部分兒童看電視的時間在晚上6點到9點，即家庭電視節目時間。據估計，每年兒童在電視和網上可能看到的廣告有40億條之多，其中在網絡上瀏覽到7億次垃圾食品廣告，在電視上更是能看到36億次。



英國《獨立報》17日報道稱，英國國家醫療服務部門的統計顯示，該國每3名兒童中就有1人屬於過度肥胖。不僅如此，英國每年還將新增1000名因體重問題產生並發症的兒童，包括糖尿病、心臟疾病和心理健康問題等。



一些英國內閣大臣已經承諾，打擊社交媒體上面的垃圾食品廣告。英國分管數碼、文化、媒體與體育事務的大臣傑瑞米·懷特表示，“兒童肥胖是英國面臨的最大健康問題之一，尋找途徑幫助整個國家提高健康水平尤為重要，不管是通過加強體育鍛煉，還是通過媒體或者廣告倡導健康生活。”



然而，禁止垃圾食品廣告的提議遭到廣告界和食品公司的集體反對。英國廣告協會CEO伍德福德表示，廣告的影響其實非常小，近十年來兒童肥胖率直線上升，但是不健康食品的廣告曝光率卻直線下降。



與此同時，代表英國食品製造業的食品和飲料聯合會事務主任雷克羅夫特指責英國上述大臣的表態“未能注意到英國尚未走出脫歐僵局，食品企業正在竭盡全力保證國家食品供應。食品製造業正全力應對硬脫歐帶來的災難，避免食品短缺，將食品價格上漲控制在最低水平”。他表示這樣的規定是對食品企業的“侮辱”。



禁止垃圾食品廣告也引發議員辯論。據英國《快報》18日報道，保守黨議員擔心禁止垃圾食品廣告可能導致英國成為一個管理過度的“保姆國家”。但英國綠黨議員盧卡斯認為，如果不禁止垃圾廣告，“我們將出現一代壽命不及父母的人”。（來源：環球時報）