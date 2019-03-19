台中副市長登陸保密到家　盧秀燕：去拚經濟

中國國民黨籍台中市長盧秀燕。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月19日電（記者 林谷隆）中國國民黨籍台中市長盧秀燕19日上午表示，台中市副市長令狐榮達18日率局處首長到大陸南方省市訪問，洽談經濟合作，市府也邀請台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤參團，一起推動兩岸媽祖文化交流。這次會拜會大陸經濟文化領域的官員與大陸台商，不要有意識形態，也不要政治化。



令狐榮達此行率團訪問大陸，是台中市長盧秀燕上任後首次市府高層登陸，事先保密到家，18日傍晚全團出發後，台中市政府才透過新聞稿向外界公布，也沒有公布詳細行程與全體團員名單。



台中市長盧秀燕19日上午到大甲區舉辦行動市政會議，主題是“台中媽祖國際觀光文化節”籌備規劃。媒體關注台中市副市長令狐榮達18日至23日率團赴福建、浙江等地的訪問。



盧秀燕表示，台中市政府現在全力在拼經濟、拼經濟、拼經濟。既然要拼經濟，就到全世界各地，當然也包括到對岸爭取訂單，所以這次副市長令狐榮達跟幾位台中市局處長到大陸，目的很簡單，就是去交朋友，去拼經濟。



接下來台中還有哪些拼經濟的措施？盧秀燕回答，過去幾年，因為台中的執政者有些意識形態，導致經濟發展遲緩，大家有一些疑慮，投資較沒有太多進步。在她上任以來，大家對於台中的前景跟經濟環境是比較有信心，這段時間我們接獲單車大廠巨大（捷安特）要投資新台幣50億，車王電子也要投資25億，勤美集團也要在台中投資120億。



盧秀燕提到，她上任不到兩個月，就已經招商引資超過200億，謝謝大家對台中市政府發展經濟有信心，她會繼續努力。其實還有很多例子，只是她的個性比較保守，她覺得一定要拿到訂單，或是看到投資者開工，或者是有確定這些金額投資進來，我們才會宣布，否則MOU簽了一大堆，但都是空砲彈也沒有用。