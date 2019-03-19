告洋狀！全美台灣同鄉會致函AIT籲注意柯

柯文哲在紐約訪問，出席永續發展簡報會。（照片：台北市政府提供） 中評社台北3月19日電／無黨籍台北市長柯文哲正在訪美途中，全美台灣同鄉會先是列出柯文哲的九大罪狀表態拒接待，18日再致函美國在台協會（AIT），指控柯文哲的台美關係負面言論損及台美關係，要美方對柯日後訪美應謹慎評估。



全美台灣同鄉會18日以會長鄭劭方名義致函美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）。這封信函關切柯文哲對美台關係的負面觀點，以及他缺乏敏感度的發言帶來的影響。



根據媒體報道，鄭劭方表示，作為台美人，站在台美共同利益角度，對於柯文哲為了選舉，挑撥、犧牲台美利益難以接受，他的負面看法也打破傳統上台美互利關係，同鄉會才會決定致函美國在台協會。



信件提及，柯文哲自去年競選連任以來，一直錯誤描述台美關係，如柯文哲去年接受彭博（Bloomberg）訪問時，稱台灣只是貨架上的商品；看到台灣首都市長進一步推動北京政府的統戰議程，並質疑美國政府幾十年來捍衛台灣對抗中國大陸侵略，令人相當受挫。柯文哲在提到美國對台軍售時，將之形容為無用的“扁鑽”說法，也令人感到憤怒。



作為美國公民，全美台灣同鄉會敦促美國在台協會未來同意柯文哲訪美時應謹慎小心，審慎評估他對美台關係的負面看法。



信函最後也呼籲美國政府持續支持台灣，以確保印太區域和平與穩定。