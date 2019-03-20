中評現場：王岐山會見菲律賓政府代表團

國家副主席王岐山在中南海紫光閣會見菲律賓外長（中評社 林艶攝） 中評社北京3月20日電（記者 林艷）中國國家副主席王岐山19日在中南海會見由外長洛欽、文官長梅地亞爾蒂和財長多明計斯等組成的菲律賓政府代表團。其中，洛欽是就任外長後，首次到訪中國。在其還未正式訪問中國前的最近半個月，針對美國挑撥中非關係的兩次回懟，令人印象深刻。



昨天上午，王岐山在中南海紫光閣熱情歡迎洛欽等菲律賓政府代表團一行，並與他們一一握手，隨後雙方進行了會談。



王岐山表示，中菲關係發展良好，得益於兩國人民的千年友好交往歷史，得益於近年來兩國元首的戰略引領。和平是發展的前提，中菲人民都希望通過和平發展過上美好生活。要加深對彼此歷史、現實的了解，夯實互信基礎，共同發展、共享機遇、共謀未來，使中菲全面戰略合作關係不斷走向更加成熟，攜手構建人類命運共同體。中方讚賞菲方採取的一系列發展舉措，願同菲方保持高層交往頻繁態勢，全面落實兩國元首共識，深化各領域務實合作和治國理政經驗交流。



菲方表示，菲律賓政府致力於推動菲中關係不斷向前，願積極參與共建“一帶一路”，為菲中友誼增添更大動力。



據報道，菲律賓駐華大使何塞·桑塔羅馬納日前在北京接受媒體採訪時表示，杜特爾特總統已確認將出席4月在北京舉行的第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，這將成為菲中關係發展的新里程碑。這也將是杜特爾特上任後第4次來到中國。

