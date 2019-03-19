委內瑞拉總統馬杜羅擬“深度重組”內閣

委內瑞拉總統馬杜羅（圖片來源：網絡） 中評社北京3月19日電／委內瑞拉副總統德爾茜·羅德里格斯17日經由社交媒體宣布，總統尼古拉斯·馬杜羅打算“深度重組”內閣。



羅德里格斯在“推特”寫道，馬杜羅將“深度重組”政府工作方式和職能，已經要求所有內閣成員服從安排。她說，這次大規模改組目的是“保衛（拉丁美洲獨立英雄西蒙·）玻利瓦爾和（委內瑞拉已故前總統烏戈·）查韋斯的祖國不受任何威脅”。



按照路透社的說法，馬杜羅改組內閣可能關聯委內瑞拉遭遇大停電。



這個南美洲國家本月7日起遭遇大範圍停電，時間持續將近一周，波及全國23個州中的21州。國家電力公司通報，在主要發電設施古裡水電站發現“人為破壞”跡象。馬杜羅政府指認停電原因是美國與其支持的委內瑞拉反對派勾結、對政府發動“能源戰”。美國政府否認牽涉停電。



馬杜羅16日視察東部玻利瓦爾州電力設施，宣布將重組國家電力公司（Corpoelec），在武裝部隊中設置一支分隊，以保護重要基礎設施免受網絡襲擊。



自2013年出任總統以來，馬杜羅多次在內閣“換將”，許多軍方人士受到擢升，出任主管石油、內政和電力領域的部長。



馬杜羅去年5月贏得連任，今年1月開始第二屆總統任期。委內瑞拉反對派要員、國民議會主席胡安·瓜伊多不承認馬杜羅連任資格，1月23日自行宣布就任“臨時總統”，得到美國、歐洲和拉丁美洲多個國家承認。委內瑞拉陷入政治危機。



（來源：新華網）