“脫歐”致英國商業投資降幅為10年來最大

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月19日電／英國商會18日估算，即便英國以有協議方式退出歐洲聯盟，“脫歐”將導致英國企業2019年大幅削減投資，降幅為10年來最大。



今年英國企業投資總額預期將縮減1%。英國商會預估，2020年企業投資有望增長0.6%，2021年增長1.1%。



“政界無作為已出現經濟後果，不少企業已為投資和招募決策‘踩了刹車’，”英國商會總幹事亞當·馬歇爾告訴英國廣播公司，“更糟的是，作為應急準備的一部分，一些企業已把投資和增長計劃遷出（英國）。一些投資可能永遠不會重返英國。”



報道說，不少金融企業已在歐盟其他國家開設業務點，汽車製造商縮減了在英國的擴張計劃。德國汽車製造商寶馬公司本月早些時候說，如果英國“無協議脫歐”，就把部分產能遷出。



英國政府數據顯示，2018年各季度企業投資均出現下滑，系國際金融危機以來下滑周期最長的一次。



英國財政大臣菲利普·哈蒙德預期，一旦“脫歐”協議到位，企業投資有望反彈。不過，在英國商會看來，投資快速反彈受制於多重因素，因為企業為應對可能的“無協議脫歐”需準備多種資源、在英國經商的預付成本將升高，且商界對英國與歐盟未來關係有疑惑。



投資不振同樣影響企業生產力，導致工人薪資停漲、總體經濟承壓。英國商會把今年英國經濟增長率從1.3%下調至1.2%。這將是英國經濟10年來最弱表現。



英國商會預估，如果能有序“脫歐”，2020年和2021年，英國經濟有望分別增長1.3%和1.4%。“混亂、無序”“脫歐”將對英國經濟前景造成“切實、持久傷害”。



英國“正確舉動”房地產門戶網站18日發布消息，英國房地產賣主要價在截至本月9日的一個月內微漲0.4%，為2011年以來增幅最低。倫敦房產均價降低1.1%。



“正確舉動”主管邁爾斯·希普賽德解釋，隨著29日英國原定“脫歐”的正式日期臨近，“脫歐”前行方向不明朗，促使買家們越來越傾向於觀望而非立即出手。



（來源：新華網）