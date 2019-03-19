繼續支持庫爾德武裝　美或在敘留駐近千軍人

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月19日電／美國打算在敘利亞境內留駐將近1000名軍人，繼續支持敘利亞庫爾德武裝。



美國《華爾街日報》17日以不願意公開姓名的多名美國政府官員為消息源報道，儘管土耳其政府多次威脅要越境進入敘利亞東北部、打擊它認定為庫爾德工人黨分支的敘利亞庫爾德武裝，美國方面決定不放棄支持這支武裝。



美國主導下，國際聯盟2014年9月在伊拉克和敘利亞發起針對極端主義組織“伊斯蘭國”的軍事行動。在敘利亞，庫爾德武裝是美軍打擊“伊斯蘭國”最依賴的盟友。



按這些美國官員的說法，要推進“支持計劃”，美方需要保留現有駐敘美軍的近一半、即將近1000人。不過，一旦認定在敘利亞境內保留這一數量的美軍過於冒險，美方可能改變想法。



美國白宮去年12月宣布，“伊斯蘭國”在敘利亞已經崩潰，美軍將撤離這一中東國家。這一決定在美國國內和盟友中招致反對和擔憂。美國總統唐納德·特朗普隨後多次重申撤軍決心，但沒有發布撤軍時間表。



白宮發言人薩拉·桑德斯2月說，美國將在敘利亞境內保留大約200名軍人。一些媒體報道，這一數字後續增加至大約400人，其中200人部署在敘利亞東北部、其餘人員駐扎在敘利亞南部坦夫美軍基地。



（來源：新華網）