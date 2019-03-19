全台最大超市推高雄蔬果　韓國瑜再扮賣菜郎

韓國瑜出席全聯福利中心高雄物產展推廣記者會。（中評社） 中評社高雄3月19日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜19日上午出席全聯福利中心高雄物產展推廣記者會，他感謝全聯超市推出高雄物產館特賣週活動，還要協助高雄銷售超過2千公噸的生鮮蔬果，讓全台消費者都能品嚐高雄在地好物。



全台擁有近1千家分店的全聯超市為支持台灣農業，今年計劃以“一地一好物”概念推廣全台各農業大縣的優質物產。活動第一站便選擇高雄出發，韓國瑜也親自蒞臨致意。



全聯3月15日至4月11日將推出高雄嚴選好物，包括路竹的青花菜、大樹的鳳梨、美濃的木瓜、旗山的絲瓜、岡山的蜂蜜、永安的石斑魚切片、燕巢的芭樂、美濃的橙蜜香跟水蓮等。



韓國瑜就職高雄市長後，每每見到農特產品依舊非常開心興奮，現場也重操“賣菜郎”舊業，一一介紹高雄各區在地嚴選農產。



韓國瑜表示，高雄現在的農漁產品海內外都喜歡，前幾天又接到一張花卉的大訂單。今天除了全聯之外，還有一張新台幣10億的大訂單。過去高雄長期未被關注，現在很多農特產品各界都喜歡，也要感謝最大通路商全聯超市願意推出高雄物產，不光是海外朋友可以享受，國內消費者也能享用。



最後韓國瑜跟全聯執行長謝健南、高雄市農業局長一齊為活動揭開序幕，期待消費者多多愛用高雄嚴選的優質物產。



韓國瑜預計9時40分抵達活動現場，但卻遲到近20分鐘。韓於活動結束後便趕回市府主持市政會議，並未接受媒體聯訪。