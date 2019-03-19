陳菊表態：支持蔡英文競選連任

陳菊在臉書表態挺蔡英文拼2020。(照片：陳菊臉書) 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”賴清德昨日中午到民進黨登記投入2020黨內初選，引發民進黨分裂憂慮。同為新潮流系的“總統府”秘書長陳菊今日上午在臉書發文表示，賴清德是個有理想性、有使命感的政治工作者，情感上他是我不可分割的兄弟，患難與共、相互扶持。蔡英文尋求連任是理所當然，“我支持蔡英文競選連任，我也誠懇呼籲所有關心台灣的夥伴能夠一起為台灣繼續努力，面對更艱鉅的挑戰。”



陳菊也在臉書貼出與蔡英文至廟宇上香的照片，表達協助蔡拼2020的決心。



以下為陳菊臉書全文：



從昨天到現在，許多支持者的擔憂、焦慮，我都感同身受。



我與清德相識二十多年，知道他是個有理想性、有使命感的政治工作者，情感上他是我不可分割的兄弟，患難與共、相互扶持。



但蔡英文在民進黨最低迷的時候，以理性、專業的特質，帶領大家走出谷底，找回台灣人民對民進黨的信心，讓民進黨再站起來。她堅持台灣主權，面對一次比一次艱難的挑戰，沉著、穩健、堅強，帶領台灣站穩腳步，走向世界。



去年大選民進黨遭受前所未有的挫敗，我選擇與小英“總統”共同承擔、繼續前行，因為我知道她正走在正確的道路上，需要凝聚更多力量。國際情勢依舊險峻、危機仍在，面對民主存續的關鍵時刻，我們必須團結、全力以赴、守護台灣，蔡英文尋求連任是理所當然。



民主機制是民進黨堅持的初衷，我們也尊重每個人追求理想的權利，但競爭勿忘團結。請以台灣為念，在2020年這一場關係台灣前途的“總統”大選，民進黨必須全力捍衛台灣價值。



我支持蔡英文競選連任，我也誠懇呼籲所有關心台灣的夥伴能夠一起為台灣繼續努力，面對更艱鉅的挑戰。



小英加油，台灣加油。