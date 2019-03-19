配合美國“告洋狀”　反對派損害港人利益

港區全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝（中評社 資料圖） 中評社香港3月19日電／美國企圖把香港當作遏制中國崛起的棋子，這已是“司馬昭之心，路人皆見”。香港人對此必須保持高度警惕。無論什麼黨派，對香港的內部事務有不同意見，可以在香港自由表達。但陳方安生等人“應美國國家安全委員會邀請”，赴美“反映”DQ參選人及修訂《逃犯條例》等事宜，去美國“告洋狀”，充當美國打“香港牌”的幫手，與國家對抗，損害香港獨立關稅區的地位，必須予以譴責。



美國將於本月底發表新年度的《美國香港政策法報告》，在此敏感時刻，前政務司司長陳方安生聯同2名反對派立法會議員郭榮鏗與莫乃光，去美國“反映”DQ參選人及修訂《逃犯條例》等事宜。這顯然是他們主動配合美國遏華戰略，必須予以揭露。



美國圖把香港當作遏制中國棋子



美國駐港總領事唐偉康，近來接連妄議香港事務，詆譭“一國兩制”，妄稱香港保安局禁止“香港民族黨”運作、“大批參選人”被DQ等事件，顯示香港的高度自治“被削弱”；更指責修訂《逃犯條例》的一些草擬內容及方式或影響港美雙邊協議的實施云云。



修訂移交逃犯條例，屬香港事務，是中國內政。外交部駐港特派員公署近日向美國駐港澳總領事館提出嚴正交涉，呼籲美方停止詆譭“一國兩制”，停止干預香港事務和中國內政，並強調合作打擊犯罪是國際社會的共同需求，符合各方共同利益，希望“有關國家應尊重香港特區法治，尊重特區正常的立法進程”。



然而，美國一意孤行，由美國總統出任主席、負責美國國家安全及外交事務的最高機構“美國國家安全委員會”，突然不尋常地邀請陳方安生等反對派人士訪美。去年年底，美國國會“美中經濟與安全審查委員會”年度報告，首次建議美國商務部考慮不再視香港為單獨關稅區。美國國務院日前發表年度人權報告，又再詆譭中國人權狀況。美國國家安全委員會今次再借《逃犯條例》等事項，對香港事務指手畫腳。美國把香港作為牽制、制衡中國的棋子，司馬昭之心，路人皆見。



港人須警惕美國打“香港牌”



修訂《逃犯條例》的目的，就是要堵塞現行法例漏洞，令違法者得以繩之以法，特區政府不厭其煩地保證有關安排符合國際慣例、充分保障人權，行政和司法機關會嚴格把關。反對派不僅不斷以各種恐嚇手法扭曲修例的原意，陳方安生更在唐偉康言論被社會各界批評後撲出來回應，要求特區政府“正視”，與唐偉康“唱雙簧”，惡意抹黑修例，製造恐慌情緒，刻意誤導公眾，擾亂立法工作。現在，陳方安生等到美國“告洋狀”，明顯勾結外部勢力干預香港特區事務，甘願為美國的遏華戰略做馬前卒。



必須指出的是，在中美貿易戰陰影下，美國全方位對付中國。美國今次突然高調干預包括《逃犯條例》修訂在內的香港事務，乘機挑動港人情緒，其目的就是要製造混亂，港人必須認清形勢，警惕美國打“香港牌”，作為要挾中國的籌碼。陳方安生等反對派人士與外國勢力里應外合，實際上是在關鍵時刻出賣香港以至國家。



出賣港人利益必須受到譴責



陳方安生曾於2014年4月初與李柱銘赴美，與美國國務院官員及美國眾議院議長佩羅西等政客見面，要求美方重啟於2007年開始停止發表的《美國香港政策法報告》；還在“美國國家民主基金”舉辦的研討會上發表演講，繼續“唱衰”香港。陳方安生等人近期屢借修訂《逃犯條例》、DQ參選人等事件大做文章，為外國勢力提供亂港彈藥，破壞“一國兩制”，損害香港繁榮穩定，出賣港人利益，必須受到譴責。



（來源：文匯報，作者姚志勝系港區全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長）