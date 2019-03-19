談喬王稱號　王金平：民進黨覺得我講信用

王金平接受廣播節目訪問。（照片：POP撞新聞提供） 中評社台北3月19日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020大選黨內提名的前“立法院”長、不分區“立委”王金平先前曾表示要外界給他4年就好。他今天上午接受廣播節目訪問表示，“我幾十年在政壇上哪一句話有食言，都是說到做到”，所以在野黨才會尊重他。



王金平上午8時接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問，會中針對他過去擔任“立法院”長期間長期主持協調工作而被稱為“喬王”作出說明。



對於“喬王”之說，王金平強調，在協商事情有捨也有得，承諾某些東西來換取，民進黨也感受到他說話講信用，所以大家都相當尊敬他，也就是這個原因。



有關兩岸關係的看法，王金平再次指出，現在“國家安全”的威脅來自兩岸關係，只要跟中國大陸這塊處理得好，憑台灣現有的各種條件及優勢，“國內”環境弄好，經濟就會好了。否則現在FTA（自由貿易協定）要簽也沒看到身影，區域經濟組織也無法參與，所以就要跟大陸講好來去參與。



不過王金平沒再提“九二共識”及相關看法。



主持人提問，雖然王金平說做4年就好，但如果大家拜託繼續做的話？



王金平表示，“我幾十年在政壇上哪一句話有食言，都是說到做到”，所以在野黨才會尊重他，他要協商事情也是要受到人家的信任。



主持人問，是不是做完4年以後讓韓國瑜接班？



王金平說，不能說為了什麼人，這個時代哪有禪讓？他把國家處理好，體質改變，國家命脈處理好國家自然會強，這是4年內他要做的工作，國家起來就交給別人，後面就比較好做了。