新西蘭內閣“原則”同意控槍改革

中評社北京3月19日電／新西蘭總理傑辛達·阿德恩18日在記者會上說，圍繞強化槍支管控，新西蘭內閣“原則上”達成一致，更多詳細情況將在一周內公布。



同時，新西蘭南島克賴斯特徹奇市一家槍支銷售商承認，以互聯網銷售方式賣給清真寺槍擊案槍手4件槍支和彈藥，但否認向他出售行凶所用半自動武器。後者的來源還在調查中。



【傾向嚴控】



克賴斯特徹奇市兩座清真寺15日發生槍擊事件，50人身亡，50人受傷。新西蘭總理阿德恩在18日舉行的記者會上說，內閣“原則上”就從嚴控槍達成一致。



“我準備下周一內閣再次開會前向媒體和公眾公開這些決定的更多詳細情況，”阿德恩說，“我們作為一個內閣作出決定，團結一心。”



槍支管控改革是當天內閣會議的首要內容。她說，當局同時正在調查情報部門為什麼沒有事先注意到槍手布倫頓·塔蘭特的行凶傾向並加以監視。



新西蘭副總理溫斯頓·彼得斯與阿德恩一同出席記者會。作為新西蘭優先黨黨首，彼得斯過去反對改革現行槍支管理法律。彼得斯說：“現實是，上周五（15日）下午1時過後，我們的世界永遠改變，法律也將改變。”



他所說時間，大致是塔蘭特開始在第一座清真寺行凶那一刻。



新西蘭人口不足500萬，民間現有槍支大約150萬件。新西蘭現行槍支管理法律1992年以後沒有修改過，只要求持槍人有持槍證，不要求他們登記所持有的所有武器。



【槍支郵購】



克賴斯特徹奇市槍械銷售商“槍城”店主戴維·蒂普爾18日證實，槍手塔蘭特經由“警方核實過的在線郵購訂單程序”，2017年12月至2018年3月從“槍城”買走4把槍和彈藥。



塔蘭特有“A類”持槍證。蒂普爾說，在槍支銷售過程中，沒有發現任何“特別”之處。塔蘭特有新發的持槍許，先前沒有槍支購買記錄。“槍城”只出售A類武器給塔蘭特，沒有賣過媒體報道中槍手行凶時那種軍用式樣的半自動槍支。



依據新西蘭法律，年滿16歲的公民在學習安全課程和通過警方背景審核後可以獲得A類持槍許可，有效期10年。



A類許可是新西蘭等級最低的持槍證，可購買的槍支包括普通步槍、獵槍和連發子彈不超過七發的半自動步槍。



路透社報道，從現場視頻看，槍手使用槍支不止連發七發子彈。不過，在新西蘭可輕易購得大容量彈匣，非法改裝後可用於半自動武器。



【單獨行動】



塔蘭特16日出庭，受到謀殺罪名指控。他定於4月5日再次出庭，預期面臨更多指控。



新西蘭警方18日認定，塔蘭特單獨行動，但不排除得到他人幫助。塔蘭特是否得到幫助是警方現階段調查重點之一。



塔蘭特現年28歲，在澳大利亞新南威爾士州格拉夫頓市出生和長大，在新西蘭居住。澳大利亞警方18日發表聲明，說搜查了新南威爾士州兩處住宅。當地媒體報道，其中一處為塔蘭特姐妹居所，另一處據信是塔蘭特母親的伴侶所有。



澳大利亞警方說：“行動主要目的是正式獲取可能協助新南威爾士州警方後續調查的材料。”



新西蘭一場大型槍支展會原定本月25日在北島城市奧克蘭周邊舉行。主辦方18日在社交媒體留言，說出於對克賴斯特徹奇市槍擊事件遇害者的尊重，取消展會。



這一展會舉辦已有近五年。



（來源：新華網）