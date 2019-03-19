22綠委表態挺蔡拼連任　籲團結顧台灣

22名綠委上午齊聚“立法院”議場前高喊“團結拚勝選，合作顧台灣，堅持挺小英”表態挺英。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月19日電（記者 倪鴻祥）前“行政院長”賴清德昨天宣布角逐2020大選並向民進黨領表登記黨內初選，挑戰已表態尋求連任的蔡英文，被外界視為“英賴對決”。英系陳明文等22位民進黨籍“立法委員”今日上午齊聚“立法院”議場前高喊“團結拚勝選，合作顧台灣，堅持挺小英”表態挺英，並要求一致對外。



“立法院”總席次113席，民進黨68席，今天上午有22席出面表態力挺蔡英文。



出面表態力挺蔡英文的22名綠委包括陳明文、蘇震清、羅致政、莊瑞雄、吳琪銘、陳歐珀、王定宇、蔡易餘、鄭寶清、楊曜、施義芳、蔡培慧、邱泰源、劉櫂豪、吳玉琴、江永昌、郭正亮、管碧玲、黃秀芳、蔡適應、趙天麟、陳靜敏等人，另張宏陸參與簽名挺蔡但沒現身，據指挺英人數持續增加中。



他們分別手持標語表態，陳明文帶頭唸一份新聞稿，從頭到尾沒有提賴清德，也沒有負面批評。蘇震清帶頭喊口號時，還一度以聲音不夠大聲，質疑大家早餐有沒有吃飽等，後來喊話的聲音才略為大聲。



陳明文表示，今天大家站在這裡是要代表基層憂心，要保黨、保台灣，呼籲團結顧台灣，才能達到一加一大於二，支持蔡英文才能保黨，才能守護台灣。



陳明文指出，看到國民黨、特定媒體的做法，正以這件事見縫插針，分化民進黨，削弱本土的力量。



陳明文說，執政就有包袱，包袱應該共同承擔。過去三年，面對中國越來越大的打壓，習近平正式啟動“一國兩制”併吞台灣的進程，國家經濟、各種改革極待開始，國家急需振衰起弊的時候。



陳明文表示，蔡英文勇敢面對史上最大的壓力，成績大家都看得見，作為執政團隊的一員，因此呼籲蔡英文是最能團結社會最大力量，團結對外的人，面對紅藍合流，面對北京嚴厲的挑戰，為了不讓國家脫離正確的軌道，我們沒有內戰的本錢，沒有讓對方見縫插針的本錢，民進黨必須團結，必須集合最大的力量來面對下一個挑戰，我們支持蔡英文競選連任，也呼籲一致對外。