＂好孩子＂變殺人狂　澳媒起底新恐襲嫌疑人

中評社北京3月19日電／澳大利亞警方對在新西蘭發動恐怖襲擊的本國公民布倫頓·塔蘭特作背景調查之際，澳大利亞媒體探究他的經歷，試圖從中找到線索，了解他何以成為恐怖分子。



【回避“目光”】



塔蘭特在澳大利亞新南威爾士州格拉夫頓市出生和長大。



接受澳大利亞新聞集團記者採訪時，塔蘭特家過去的鄰居表示“震驚”，說不敢相信塔蘭特會從“好孩子”變成殺人狂徒。



截至17日下午，新西蘭南島克賴斯特徹奇市兩座清真寺15日下午遇襲死亡人數增至50人，34人依然在醫院接受醫治，其中12人身處重症監護病房。



一名看著塔蘭特長大的鄰居描述他少年時代友好、但沉默。這名前鄰居不願披露全名，記得塔蘭特會與人打招呼致意，“卻從來不會看著你的眼睛……走路總是低著頭”。



媒體報道，塔蘭特的母親是中學英語教師，曾私下告訴朋友們，兒子在中學難以與同學相處……



【失去“方向”】



塔蘭特2009年至2011年在一間健身房上班。



健身房經理特蕾西·格雷告訴記者，她的印象中，塔蘭特作為個人教練頗為“敬業”，看不出會作出極端舉動，不像對槍械有興趣……



塔蘭特的父親2010年因為癌症而去世，時年49歲。媒體報道，父親早逝讓他感覺自己的生活失去了方向。



塔蘭特告訴家人，他需要獨處一段時間，因而離開健身房，去亞洲和歐洲旅行。按照格雷的說法，“一定是他（塔蘭特）在海外的旅行生活改變了他”。



確實，塔蘭特行凶前在網絡平台貼出一份“宣言”，74頁篇幅，提到射擊遊戲對他的影響；同時，他說，他的“世界觀”經過許多年、游歷過世界許多地方以後得以形成。



【信奉“陰謀”】



塔蘭特現年28歲，在“宣言”中自述相信一種陰謀論，認為西方人口正在有計劃地由非歐洲人口取代。這種“理論”在白人至上主義和極右翼分子中間頗為流行。



另外，他承認，他的“信仰”唯一來源是互聯網。



塔蘭特聲稱，一名瑞典小女孩在2017年4月恐怖襲擊中喪生讓他覺得無法繼續“玩世不恭”，而“全球化分子，反白人前銀行家”埃馬紐埃爾·馬克龍同年5月贏得法國總統選舉讓他“不再抱希望”。



他把移民稱作“入侵者”，毫不諱言自己是“恐怖分子”。



他聲稱，在法國旅行期間，“我決定了要採取行動，要付諸暴力對抗入侵者”。



（來源：新華網）