綠要角競相表態　兩大副院長都挺蔡連任

蔡其昌。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”賴清德登記參與黨內初選，今天陸續有黨內要角跳出來力挺蔡英文，除了“總統府”秘書長陳菊，被視為新潮流系的“立法院副院長”蔡其昌今天受訪也說，“我過去就說支持蔡英文，不管局勢怎麼變化，我都支持蔡，這是做人的道理”。



蔡其昌被問到新系不挺新系？他提高聲量說，“新系是誰啊！”到底誰開會，到底有什麼開會決定，“我都很那悶”，“都沒有人找我開會，那我代表誰？”政治人物要對自己負責，“我以我的立場”跟賴清德是很要好朋友，但支持蔡英文是做人基本道理。



被視為英系的“行政院副院長”陳其邁也在臉書上力挺蔡，陳其邁說，加入民進黨是1994年，這一路打拚，跟隨許多民主先進的腳步，從在野到執政，回到在野又重新執政，一眨眼已25年。



陳其邁說，還記得2008年，民進黨最艱困的時候，大家找了小英當主席，她一肩扛下幫民進黨重新站起來的責任，那時，我擔任她的副秘書長。2012年的“總統”大選，我們拚了全力，但可惜就差最後一哩路。民進黨沒有氣餒，更加團結，終於在2016年，在人民的支持與信任之下，完成了第二次政黨輪替與首次全面執政。



陳其邁表示，從政這麼多年，面對艱困的情勢，不只為了民進黨，更為了台灣，最重要的就是團結。而此刻國際局勢是前所未有的詭譎，2020年的大選更會決定台灣的生死存亡。面對最嚴峻的挑戰，惟有堅持理念，堅定改革。我們沒有分裂的本錢，只有團結，才能壯大台灣，克服困境。



他強調，不忘初衷，為了更好的台灣，“我支持蔡英文連任”，在改革的道路上，一起自信前行。



蔡其昌說，蔡、賴都是重要人才，都是他很尊敬的人，但是他過去就表態支持蔡英文連任，他說到做到。兩人都是很有智慧的人，會先經過協調再進入民調，應該會找到解決方式，讓民進黨和支持者不會焦慮。