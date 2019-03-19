高喊團結　陳其邁表態支持蔡英文

陳其邁在臉書發文表態支持蔡英文連任。（照片：陳其邁臉書） 中評社台北3月19日電／前“行政院長”賴清德18日登記投入2020大選民進黨初選，挑戰已表態尋求連任的蔡英文。英系“行政院副院長”陳其邁今在臉書發文表態支持蔡連任。陳表示，從政這麼多年，他知道，面對艱困的情勢，最重要的就是團結他，不只為了民進黨，為了更好的台灣，他支持蔡英文連任，在改革的道路上，一起自信前行。



陳其邁指出，兩個月前，他加入行政團隊，只有一個目標，就是找回人民對民進黨的信任。前兩天的“立委”補選結果，知道人民對於執政團隊的努力改進，讓他們能安居樂業已經有感受到了。雖然願意再給機會，但人民還有很多問題亟待解決。我們要更加謙卑反省、檢討，傾聽人民心聲。因為知道這是最後一口氣，拼了命也要做好。



陳其邁臉書全文如下：



團結合作 為了更好的台灣



加入民進黨是1994年，這一路打拚，跟隨許多民主先進的腳步，從在野到執政，回到在野又重新執政，一眨眼已二十五年。



還記得2008年，民進黨最艱困的時候，大家找了小英當主席，她一肩扛下幫民進黨重新站起來的責任，那時，我擔任她的副秘書長。2012年的“總統”大選，我們拚了全力，但可惜就差最後一哩路。民進黨沒有氣餒，更加團結，終於在2016年，在人民的支持與信任之下，完成了第二次政黨輪替與首次全面執政。



2016年執政後，我們急著兌現過去承諾人民的改革主張，但或許改革過於急切，或許疏於溝通，或許方法不對，或許脫離民意。在2018年的地方選舉，人民用選票告訴我們，做得的確不夠好。作為這些年共同參與的行政、立法團隊一份子，我自然無法置身事外，必須與蔡英文，共同承擔責任。



兩個月前，我加入行政團隊，只有一個目標，就是找回人民對民進黨的信任。但我們知道，如果不能把過去施政造成的民怨解決，說的再多、再好、再進步的價值，民眾都不會有感。



也因此，蘇貞昌院長跟我在“行政院”，幾乎都是一天當兩天拚，希望能在最短時間，協助蔡英文解決民怨，讓人民有感。前兩天的“立委”補選結果，我們知道人民對於執政團隊的努力改進，讓他們能安居樂業已經有感受到了。雖然願意再給機會，但我們知道人民還有很多問題亟待解決。我們要更加謙卑反省、檢討，傾聽人民心聲。因為我們知道這是最後一口氣，拼了命也要做好。



從政這麼多年，我知道，面對艱困的情勢，不只為了民進黨，更為了台灣，最重要的就是團結。而此刻國際局勢是前所未有的詭譎，2020年的大選更會決定台灣的生死存亡。面對最嚴峻的挑戰，惟有堅持理念，堅定改革。我們沒有分裂的本錢，只有團結，才能壯大台灣，克服困境。



不忘初衷，為了更好的台灣，我支持蔡英文連任，在改革的道路上，一起自信前行。