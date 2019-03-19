荷蘭中部城市多處槍擊　3死9傷

中評社北京3月19日電／“荷蘭拉響恐怖警報！”據荷蘭國家電視台NOS等媒體18日報道，世界還沒有從新西蘭槍擊案的悲痛之中恢復，荷蘭烏得勒支市多個地點當天又發生槍擊案，目前已造成至少3人死亡，9人受傷。荷蘭警方發布了一名嫌疑人的照片，呼籲民眾不要靠近他。



荷蘭國家反恐部門18日召開記者會，確認當天早上烏得勒支多個地點發生了槍擊事件，包括在市中心電車上的襲擊。德國《圖片報》援引目擊者的話稱，當地時間早上10時45分左右，一名男子在電車上開槍，造成至少1人死亡，3人受傷。有報道稱，至少1名凶手在逃，有可能還會有其他嫌疑犯出現。據荷蘭新聞網站“Het Parool”報道，有目擊者表示，向烏得勒支電車發動襲擊的共有4人，他們持有至少兩把武器，在實施襲擊時還用阿拉伯語高喊“真主至上”。荷蘭警方尚未確認報道是否屬實。此外，烏得勒支是荷蘭穆斯林移民較多的地方。



案發後，荷蘭反恐警察危機小組立即將案發地封鎖，並派遣3架直升機前往救援。犯罪現場附近的住宅區已經被關閉，周邊布滿特種部隊。警方還包圍了一座大樓，懷疑槍手藏匿其中。一支反恐部隊還搜查了嫌疑人的家。警方目前正在尋找一輛紅色汽車，宣布通緝一名37歲的土耳其男子戈卡曼·塔尼斯。



警方在新聞發布會上表示，槍手可能有“恐怖主義動機”。荷蘭反恐機構負責人阿爾伯斯伯格表示，這起槍擊事件“似乎是一起恐怖襲擊”。荷蘭首相呂特說，現在政府的唯一目標是把涉及烏得勒支槍擊事件的“一名或多名嫌疑人”逮捕歸案。荷蘭王室當天發表聲明，對受害者及其家屬表示同情，稱諸如此類的暴力行為是完全不可接受的。聲明呼籲大家“團結一致，建立一個讓人們感到安全、自由和寬容的社會”。



荷蘭當局將烏得勒支的恐怖預警提高到最高級別，學校停課、火車等交通暫停。當地軍警加強了對機場和其他重要基礎設施的安保措施。作為預防措施，該市的所有清真寺都已關閉。德新社18日報道稱，德國聯邦警察也處於警戒狀態，德國與荷蘭的邊境道路受到嚴格控制。“獲悉相關消息後，我們也開展了搜索工作。”一位德國警方發言人說。



（來源：環球網）