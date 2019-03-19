巴西總統首訪華盛頓　將獲美國盟國地位？

中評社北京3月19日電／“這是長久以來首位不反美的巴西總統來到華盛頓！”巴西總統博索納羅17日抵達美國後發表推文，對自己上任以來的首次正式外訪充滿希望。巴西《環球報》等媒體18日報道稱，博索納羅此訪主要是為了加強兩國間的經濟和軍事關係，巴西有可能獲得美國“非北約主要盟國”地位。



綜合巴西新聞網站“G1”、《環球報》等媒體的報道，博索納羅17日下午抵達華盛頓，同行的還有經濟部長等6名部長級官員。19日，他將和美國總統特朗普舉行會晤。美國總統國家安全事務助理博爾頓表示，兩國總統的會晤將會“非常好”，因為兩人“有很多共同點”。巴西政府表示，博索納羅與特朗普的會談將是私人性質的，“只有一名翻譯而已”。博索納羅表示，此次訪問是巴西人一直希望的“自由和繁榮聯盟的開始”。



巴西政府表示，總統此行是希望拉近與第二大貿易夥伴的關係。巴西通訊社報道稱，美國是巴西僅次於中國的第二大貿易夥伴，該國約21%的外國投資來自華盛頓，但巴美缺少加強經貿關係的協議。“G1”報道稱，巴西政府發言人巴羅斯透露，巴美兩國將簽署協議，允許美國以商業為目的使用巴西阿爾坎塔拉衛星發射基地。《環球報》報道稱，該基地由於接近赤道，與高緯度發射基地相比，發射衛星將節約30%的燃料。彭博社報道稱，兩國還可能簽署另一項協議，允許美國在巴西開採鈾礦並投資核電站。此外，巴西《人民新聞報》稱，巴西希望美國能為其加入經濟合作與發展組織（OECD）背書。



“非北約主要盟國”地位是博索納羅此行的另一目標。巴西《EXAME》雜誌稱，目前17個國家擁有這一地位，巴西將成為繼阿根廷之後第二個加入該隊伍的拉美國家。按照美國《武器出口控制法》的規定，享有“非北約主要盟國”地位的國家可以獲得更多的美國武器裝備、防務合作項目等。巴西《Veja》雜誌報道稱，美國政府還希望與巴西緊密合作，對委內瑞拉施加壓力。



《人民新聞報》稱，博索納羅此次外訪選擇美國標誌著巴西外交政策的變化。傳統上，巴西總統的首訪目的地是阿根廷。博索納羅今年1月前往瑞士參加達沃斯論壇，但並沒有對該國進行訪問。中國國際問題研究院發展中國家研究所所長王友明對《環球時報》記者說，這種改變凸顯了巴西新政府的親美傾向，博索納羅兌現了“改變南美國家‘幼稚反美主義’”的諾言。中國前駐委內瑞拉大使王珍表示，特朗普和博索納羅的會晤無疑將對美洲的地緣政治產生重要影響。巴西作為南美第一大國，無論是經濟實力還是國際影響力，都不是美國可以忽視的。美國此前對南美輻射能力減弱，博索納羅的上台給美國逆轉這一頽勢提供了最佳時機。



兩國真的能成為“盟國”嗎？王珍認為，兩國總統會晤後，巴美關係肯定會更上一層樓。不過巴西國內面臨很多發展問題，這將左右博索納羅的對美政策。兩國到底能走多遠，除了取決於巴西處理國內事務的能力，還取決於巴西今後能否在國際事務中發揮更大的作用。不過作為地區大國，巴西完全聽命於美國的可能性不大。巴西《商業時代》援引分析人士的話報道稱，國家間沒有朋友，只有利益。博索納羅在競選時雖然曾經批評過中國，但中國是巴西第一大貿易夥伴，所以巴西也試圖在中美之間找平衡。英國《衛報》稱，外交人士警告說，在中美貿易爭端上，巴西如果與特朗普走得太近，可能會搬起石頭砸自己的腳。



（來源：環球時報）