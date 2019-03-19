藍黨團爆料“農委會”2017就開始養網軍

國民黨團召開“農委會”養網軍迴避“立院”監督”記者會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月19日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立法院”黨團今天上午召開“農委會”養網軍迴避“立院”監督”記者會，黨團首席副書記長陳宜民質疑“農委會”2017年就開始養網軍運作影響網路輿論風向，但遲不交出網軍或是小編實質編制內容報告，其中有鬼，如果再不交出相關資料，將赴“監察院”告發“農委會”違法，並要求檢調主動介入調查。



國民黨“立委”曾銘宗日前爆料“農委會”年度編列新台幣1450萬養網軍，屬於“立院”衛環委員會的陳宜民上午和曾銘宗再開記者會質疑“農委會”從2017年就開始養網軍。



陳宜民表示，早在2個月前，辦公室助理從政府採購法的標案中發現“農委會”早在2017年度起，即有1160萬元“新農業政策多元傳播案”及190萬元“後續擴充勞務採購案”，加上今年編列1450萬元“加強農業訊息因應對策計劃”、95.8萬元“民情反應管理系統”及98萬元“輿情蒐集服務”等標案，總共高達2993.8萬元。



陳宜民指出，要求“農委會”提供相關資料，但“農委會”百般推辭，一下指事涉“屬廠商之智慧財產”無法提供，一下又說是內部會議決定不提供，後來“農委會”秘書室主任黃秀美同意3月15日前提供相關結案報告，但至今沒看到任何結案報告，而且檢視PTT等相關網站，完全看不到“農委會”小編”。



曾銘宗表示，“農委會”2019年度行銷相關徵求書中看到決標價1450萬元，但是從“農委會”今年度的預算書中完全看不到這筆編列預算項目，根本就是挪用相關經費，規避監督。

