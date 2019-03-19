外媒關注新疆反恐白皮書　俄媒表示讚賞

中評社北京3月19日電／國務院新聞辦18日發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書，引發外媒關注。法新社18日稱，中國通過該白皮書反擊外界對新疆反恐措施、特別是設立教培中心的指責。中國現代國際關係研究院反恐問題專家李偉18日對《環球時報》記者表示，白皮書中提到的很多數據之前都沒有太多報道，是因為新疆當地政府不想為恐怖主義做宣傳。而在白皮書中披露這些細節，是想讓世界了解新疆反恐和去極端化的真實情況，讓世界客觀地了解中國在去極端化方面的努力。



白皮書共1.5萬餘字，除了前言和結束語外，共分為“新疆是中國領土不可分割的一部分”“恐怖主義、極端主義在新疆的由來”“暴力恐怖和宗教極端行為嚴重踐踏人權”“依法嚴厲打擊恐怖主義和極端主義”“堅持把預防性反恐放在第一位”“探索出反恐、去極端化的有益經驗”“積極參與反恐國際交流與合作”七個部分。



白皮書說，一段時間以來，中國新疆地區深受民族分裂勢力、宗教極端勢力、暴力恐怖勢力的叠加影響，恐怖襲擊事件頻繁發生，據不完全統計，自1990年至2016年底，“三股勢力”在新疆等地共製造了數千起暴力恐怖案件，對各族人民生命財產安全造成極大危害，嚴重踐踏了人類尊嚴。白皮書披露，自2014年以來，新疆打掉暴恐團夥1588個，抓獲暴恐人員12995人，繳獲爆炸裝置2052枚，查處非法宗教活動4858起、涉及30645人，收繳非法宗教宣傳品345229件。



俄羅斯衛星網18日稱，白皮書強調，中國新疆的反恐怖主義和去極端化鬥爭，是國際社會反恐怖鬥爭的重要組成部分，完全符合聯合國打擊恐怖主義、維護基本人權的宗旨和原則。



“維吾爾族是經過長期遷徙、民族融合形成的，不是突厥人後裔”，路透社18日關注到白皮書中的這句話。報道稱，土耳其是伊斯蘭世界中唯一經常對新疆狀況表達關切的國家，但其說法遭到北京方面駁斥。



李偉18日告訴《環球時報》記者，預防性反恐是國際反恐工作的難點，任何事後懲罰都沒法挽回民眾的生命財產損失。恐怖主義往往是以極端主義鼓動民眾，或者通過宗教認同、民族認同等煽動青少年參與恐怖活動，像剛剛發生在新西蘭的槍擊事件，就是受種族主義影響。西方已經認識到預防性反恐的重要性，也試圖通過立法等方式去解決，但還沒有行之有效的措施。



白皮書指出，目前，新疆已連續兩年多未發生暴力恐怖案件，包括危安案件、公共安全事件在內的刑事案件、治安案件大幅下降。李偉說，這證明，新疆的反恐和去極端化措施成效顯著，這可以為全球打擊恐怖主義提供經驗。



（來源：環球時報）