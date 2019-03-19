特朗普催通用重開俄亥俄工廠並關閉外國工廠

通用汽車洛茲敦工廠（圖片來源：環球網） 中評社北京3月19日電／“把工作帶回家！”美國總統特朗普18日連發兩條推文向通用汽車施壓，要求其關掉一間中國或墨西哥工廠，重新開放位於美國俄亥俄的汽車工廠。



特朗普在第一條推文中說：“通用汽車公司與美國汽車工人聯合會（UAW）將在9月或10月開始‘會談’。為什麼要等，現在就開始談！我希望工作（機會）留在美國，留在洛茲敦，這可是我們國家歷史上經濟形勢最好的地區之一。要麼開放（工廠），要麼就將工廠出售給一家可以重新開放它的公司！”



在第二條推文中，特朗普先是誇贊了美國經濟，稱美國擁有“世界上最好的經濟”，“所有人都羨慕”。而為了重新開放通用汽車位於俄亥俄的工廠，特朗普還支招說：關掉一間位於中國或墨西哥的工廠。最後，他還總結了一下自己這番話的主旨：把工作帶回家！



據美國CBS新聞網報道，在17日的一份聲明中，通用汽車表示，計劃關閉的工廠的未來“將由通用和美國汽車工人聯合會共同解決”。該公司還表示，“我們幾乎為所有就業受影響的員工提供了機會”。



根據此前媒體報道，通用汽車公司在去年11月宣布將裁減15000個工作崗位，並將停止在美國密歇根州、俄亥俄州、馬里蘭州以及加拿大安大略省生產雪佛蘭、別克和凱迪拉克品牌的部分車型。今年3月4日，通用還宣布，將於6日結束在俄亥俄州洛茲敦工廠的生產。



而這次，也不是特朗普首次喊話通用。此前，他曾多次喊話通用CEO瑪麗•芭拉，要通用“最好盡快回到那裡（洛茲敦）”。



（來源：環球網）