新系段宜康：協調過程慎重　要保持善意

段宜康。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）民進黨新潮流“立委”段宜康今天受訪表示，他昨天早上確實接到賴清德決定參選的電話，他感到非常驚訝，在這通電話之前，他認為，賴不會參與黨內初選。他說，初選前的協調會非常慎重，雙方穿梭過程中要有善意、不要急躁。他建議，面對這樣大家都措手不及的競爭態勢，我們要站穩腳步把握穩定、善意的原則，否則會讓支持者失望，我們都有責任共同維護對民進黨最有利的局面。



民進黨中常會通過的2020大選初選時程，3月18日至22日初選領表登記，4月2日初選協調截止，4月4日至4月9日舉辦初選政見發表會，4月10日至4月12日初選民意調查，中執會4月17日公告初選候選人提名名單。



前“行政院長”賴清德突然在18日到民進黨登記參與2020黨內初選，登記前曾致電民進黨新潮流“立委”段宜康。



民進黨在“立法院”有68席，上午有22位“立委”出面表態挺蔡英文參選連任。媒體追問段宜康是否表態？他則說，我的表態就是，希望穩定以及要有善意。



段宜康表示，黨內現在要團結不能慌了手腳，不要讓過去黨內競爭成為黨內廝殺，要記取教訓不要重演，要營造協調善意。黨內初選不只一位登記，我們黨內機制是在登記結束有協調機會，這個協調會非常慎重。



至於已表態挺蔡英文的“總統府”秘書長陳菊會不會在協調中扮演角色？他表示，“我不知道”，陳菊在黨內份量以及跟雙方的關係，必然會扮演重要角色。



蔡英文與賴清德被視為新潮流跟非新潮流戰爭？段宜康表示，他相信不會，參與各方的都是有智慧的競爭領袖，他們知道用什麼高度、氣度處理這樣的競爭，處理黨內重大事件。



賴清德18日登記前通知段宜康，他表示，賴是在昨天早上打電話給他，但是他在昨天之前聽到的感覺是賴不會參選，黨內有一位前輩還在問他，賴會不會選，“我說不會吧”，“我接到電話，當然很驚訝”，希望大家都以黨為重，不管是競爭或是什麼，都要強調我們的黨，以及對台灣的責任。當時沒有跟他多說什麼，因為感覺賴時間緊迫，“他只是告訴我，他決定參選”。



英系“立委”站出來力挺，競爭開打？段宜康表示，每個人要決定要不要公開態度，是他們的權力，不認為這是競爭開打，但是競爭會有火花，不過一定要穩定、友善。