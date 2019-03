FAPA轟陷其不義　柯文哲：沒那麼嚴重

台北市長柯文哲在駐紐約辦事處舉辦的“台北市永續發展簡報會”上致詞。(照片:台北市政府提供) 中評社台北3月19日電(記者 鄭羿菲)無黨籍台北市長柯文哲訪美行二度吃獨派閉門羹,先是“全美台灣同鄉會”拒絕接待,曾私下接洽的台灣人公共事務會(FAPA)也因柯提前走漏消息破局。FAPA會長郭正光痛批,柯為了個人政治利益毀約,陷他於不義。對此,柯文哲在美東時間18日受訪表示,這種事都是幕僚在聯絡,他也不太清楚到底發生什麼事, 其實沒那麼嚴重。



台北市長柯文哲於美東時間18日上午前往駐紐約代表處出席台北市永續發展簡報會,接著與當地智庫、到紐約市議會與議長、市議員進行不公開會面,同時也是接受台灣媒體訪問,台北市政府發布新聞稿,詳述訪談內容。



對於昨天賴清德宣布登記參選民進黨2020初選,有一說認為會造成藍綠對決,把柯邊緣化?對此,柯文哲說,這個就take it easy(放輕鬆),他講過,每天都有不可預測的事情,所以就深呼吸、放輕鬆,繼續往前走。



記者問他怎麼看台北市議員王世堅呼籲賴清德要退出新潮流?柯文哲則回應“他講的話你還聽?”



記者問到賴清德屬於新潮流,所以也在市長所謂國家禍害的範圍內嗎?柯文哲表示,就組織跟個人而言,他認為國家利益大於政黨利益,政黨利益大於派系利益,派系利益大於個人利益,這是一個邏輯,如果你們常常是派系利益大於國家利益,這個就要想一下了。



記者追問這個說法是覺得賴清德出來參選是派系利益大於國家利益嗎?柯文哲則回應“This is another good question.(這是另一個好問題)”。



記者進一步問到賴清德的參選會加深市長參選2020的動力嗎?柯文哲笑說,其實他心情都蠻平靜的。



另外,媒體也詢問柯文哲計劃去拜訪FAPA郭正光的議題?柯文哲回應,這種事情都是幕僚在聯絡,他也不太清楚發生什麼事。記者問到目前好像是郭正光怪市長在廣播節目把這件事說出來,違背了原先的承諾?柯文哲說他“不曉得”,也無奈表示,現在不接待聲明越來越多。



記者提到FAPA是指市長毀約?對此,柯文哲還是回應他不曉得,其實也沒跟他們講什麼,就是說他2013年有去過,所以有機會回去看一看,就這樣,他們不要公開接待,他也說沒問題啊,他沒有要求公開接待。