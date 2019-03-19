震懾巴基斯坦？印媒：調整航母戰鬥群部署

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月19日電／據印度媒體18日報道，莫迪政府日前將包括航母戰鬥群在內的海軍力量部署到阿拉伯海北部地區。有分析人士認為，在印巴關係緊張升級的背景下，此舉意在震懾巴基斯坦，並為印度人民黨在大選前爭取民意。



據新德里電視台18日報道，印度海軍17日罕見發表聲明，稱在“穆罕默德軍”襲擊事件發生後，原定從1月7日至3月10日的“Tropex 19”聯合軍演被中途叫停，印度海軍迅速調整戰略部署，將參加軍演的海軍力量調往阿拉伯海北部區域，其中包括“維克拉馬迪亞”號航空母艦戰鬥群、“查克拉”號核潛艇、60餘艘軍艦和近80架飛機。據印度《經濟時報》報道，隨著印巴緊張關係的不斷升級，印度海軍命令參演的主要作戰部隊迅速從演習模式轉為實戰模式。印度海軍在聲明中重申，印度有能力在任何情況下“預防、阻止和打擊來自巴基斯坦方面的海上冒險行為”，新德里“強大的優勢”迫使巴海軍不得不留在莫克蘭海岸附近，不敢在公海活動。



《印度斯坦時報》援引軍事專家和印度海軍官員的話報道稱，此次軍事部署是2001年印度國會大廈遭到恐怖襲擊以來規模最大的一次。有分析認為，印度航母編隊陳兵阿拉伯海海域，其艦載戰鬥機的作戰半徑可以輕鬆覆蓋巴基斯坦南部戰略要衝。一旦印巴未來爆發軍事衝突，這將為印度爭取更大軍事優勢。



印度分析人士對《環球時報》記者表示，此前印度人民黨對巴示強力度不足，導致民眾不滿。事實上，印控克什米爾地區在遭到“穆罕默德軍”襲擊後，印度空軍越界轟炸“恐怖分子據點”在先，與巴基斯坦軍機空戰於後，除了一名飛行員被俘後失而複得外，印度軍方並沒有占到什麼大便宜，民間輿論壓力不可謂不大。印度軍方此時罕見發表措辭嚴厲的聲明，同時對外公布調整後的新軍事部署，不排除這是在大選前回應和挽救民意之舉。



（來源：環球時報）