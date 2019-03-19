菲律賓正式退出國際刑事法院

國際刑事法院大樓（圖片來源：網絡） 中評社北京3月19日電／菲律賓總統發言人18日表示，該國已於前一天正式退出國際刑事法院（ICC），這意味著該組織不能再對菲總統杜特爾特的掃毒行動進行調查。對此，ICC方面表示不同意。



據菲律賓《太陽星報》18日報道，菲總統發言人班尼洛當天表示，該國政府將採取一切措施阻止ICC繼續對杜特爾特進行調查，包括禁止該組織成員入境。他向ICC發出嚴厲警告，稱該機構對菲律賓不具有管轄權，“我們當然不會允許任何侵犯國家主權的行為發生”。不過班尼洛強調，ICC成員作為個人還是可以到菲律賓來旅遊的。卡塔爾半島電視台18日表示，菲總統發言人此前一天還暗示，菲律賓沒有完成正式加入ICC的所有步驟，“菲律賓從不是創建ICC的《羅馬規約》的締約國……就我們而言，這個法院是不存在的，其行為是徒勞的”。



法新社18日報道稱，杜特爾特在菲律賓的掃毒行動致使數千人死亡，ICC檢察官班索達去年2月對此展開初步審查，以查明杜特爾特是否犯了反人類罪。馬尼拉隨後宣布退出ICC，相關決定經過一年後於17日生效。不過，ICC官員表示，調查仍會繼續進行，因為依據國際刑事法院的規定，在成員國退出法院前的任何考量事項都仍在管轄權內。



（來源：環球時報）