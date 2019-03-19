試圖阻止新恐襲槍手　巴籍遇難者獲國家榮譽

中評社北京3月19日電／近日，新西蘭清真寺恐襲案中舍己為人的英勇事跡隨著媒體報道而逐漸為世人所了解。巴基斯坦公民米安·那伊姆·拉希德因與槍手英勇搏鬥而犧牲，將被巴基斯坦外交部授予國家榮譽。



據路透社18日報道，新西蘭克賴斯特徹奇市清真寺恐襲案已造成50人遇難，其中包括9名巴基斯坦人。米安·那伊姆·拉希德和他的兒子塔拉都在事件中不幸身亡。巴基斯坦外交部17日確認，巴方將授予在恐襲案中因英勇同槍手搏鬥而不幸犧牲的拉希德國家榮譽。巴基斯坦總理伊姆蘭·汗稱讚拉希德是值得巴基斯坦驕傲的勇士。巴基斯坦方面宣布本周一為國家哀悼日，各地降半旗為遇難者志哀。



網上曝光的視頻顯示，襲擊努爾清真寺的澳大利亞即槍手手塔蘭特正持槍射擊，這時拉希德突然衝上來試圖阻止，但不幸中彈倒地。拉希德倒地後並未立即身亡，事後他被送往醫院搶救，但最終宣告不治。拉希德的妻子事發時就在清真寺內，她聽到清真寺外的槍聲，躲在裡面不敢出來，同時又擔心著自己丈夫和兒子的安危。她事後對媒體表示，這座清真寺她和家人一直去，無法理解為什麼會發生這樣的事情。



卡塔爾半島電視台報道稱，拉希德今年50歲，早年從巴基斯坦搬到新西蘭居住，從事教師工作。拉希德的兒子塔拉今年只有21歲，這段時間正準備結婚，卻沒想到在此次槍擊案中喪生，令人惋惜。



巴基斯坦外交部長庫雷希表示尚未確定給拉希德頒發哪一種國家榮譽，但3月23日，也就是巴基斯坦國慶日當天會舉行頒獎。拉希德的哥哥阿蘭姆表示，這個獎項對他們家來說意義重大，“我感到很自豪”。



庫雷希說，6名受害者的家屬已經決定將受害人遺體埋葬在克賴斯特徹奇市，另外3名遇難者的家屬則希望將遺體帶回巴基斯坦。“無論他們做出什麼決定，我們都會尊重並實現他們的願望，”他說。



（來源：環球時報）