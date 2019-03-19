黨內壓力排山倒海　賴：參選盼接棒非否定蔡

賴清德表示，參選是希望接棒，不是否定蔡英文。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月19日電（記者 趙家麟）已登記投入民進黨2020黨內初選的前“行政院長”賴清德19日在台南表示，出來參選是希望能夠有機會接棒，並不是否定蔡英文，也不是否定蔡過去的執政，目的也不在打敗蔡。



賴清德登記初選後，賴所屬的新潮系重量級人物如“總統府”陳菊、“立法院副院長”蔡其昌等均表態挺蔡英文，上午更有22席綠委站出來宣示挺蔡連任。



面對黨內初選的勝算？賴清德19日上午前往母校成功大學醫學院拜會師長、校友後受訪說“決定，在國人的手上。”但同時也強調參選不是否定蔡英文，而是希望有機會接棒。



賴清德表示，他本無意出來參選，但是實在是因為這兩、三個禮拜，接收到非常強烈的基層焦慮，擔心2020年如果大選輸掉，“立委”席次又大幅減少，屆時，失去的不僅僅是民進黨的政權，恐怕也會讓台灣的民主跟主權遭遇空前的危機，加上還有許許多多督促的聲音，他應該要有這個勇氣出來承擔。



賴清德指出，他非常感謝蔡，她從民進黨2008年谷底帶領黨重返執政。過去他在擔任“行政院長”的時間，也跟蔡共事，蔡非常用心、認真，她堅定推動的各項改革，而且這些改革都是台灣社會長期以來的要求。



賴清德強調“我出來參選，不是否定蔡，也不是否定過去的執政，目的也不在打敗她。”他接著說，參選是希望能夠讓社會更進一步了解現在的民進黨，也希望個人親自回應社會對他的期待、希望追求更好的未來。



他說，蔡英文從2008年努力到現在，目前局勢其實是非常險峻，在這種狀況之下，他出來承擔責任，希望爭取機會能夠接棒，“我當然有希望、當然也希望能夠接力完成捍衛台灣的使命。”