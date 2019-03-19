日本導彈研發出新動作：添“國貨”加射程

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月19日電／日本政府官員17日披露，防衛省決定首次研發國產遠程巡航導彈。日美外交界人士同一天證實，日美政府將聯合研發用於宙斯盾艦的新型雷達。



【增射程】



以強化日本西南諸島防衛為“理由”，日本政府重視部署遠程巡航導彈。防衛省已經確定從海外購買JASSM、LRASM等型號遠程巡航導彈，最大射程為900公里。



共同社以多名政府官員為消息源報道，政府打算為遠程巡航導彈增加“國貨”，改良現有日本產空對艦導彈，將射程增加至400公里以上。這是日本首次自行研發遠程巡航導彈。



熟悉日本導彈防禦事務的人士告訴共同社記者，改良對象為XASM—3型超音速反艦導彈，具有速度快、攔截難等優點，但射程相對較短，僅為大約200公里。



日本去年年底通過新版《防衛計劃大綱》，明確將增強從敵方射程範圍以外發動反擊的能力。反對意見指認部署遠程巡航導彈可能讓日本掌握攻擊敵方基地的能力，違反憲法規定的專守防衛政策。



首相安倍晉三說，發展遠程巡航導彈符合憲法。



【防低空】



多名日美外交界人士告訴共同社記者，兩國政府打算聯合研發一種新型雷達，搭載在裝有“宙斯盾”導彈防禦系統的美國海軍軍艦上，以提高它對極超音速導彈等新型武器的探測能力，強化美國導彈防禦體系。



共同社報道，宙斯盾艦擅長遠程監視，但應對近距離攻擊能力弱。美國海軍宙斯盾艦預備搭載兩種雷達，一種是AN／SPY—6型彈道導彈探測雷達，用於監視高空，預期2020年啟用。另一種雷達由日美聯合研發，將用於低空監視，以保護宙斯盾艦自身安全。



美國海軍現在主要使用AN／SPQ—9B型雷達監視低空。這種艦載雷達以旋轉方式探測目標，因而可能產生死角，延誤目標探測。共同社報道，新型雷達將作四個方向探測，實現長時間、全方面監視。



美國海軍早些時候與製造商簽訂合同，購買5套AN／SPQ—9B雷達。美國媒體披露，合同金額為2150萬美元，預期新型雷達售價可能更高。



日美聯合研發改良型攔截導彈SM—3 Block 2A的項目定於3月完成，隨後投入生產。共同社報道，新型雷達研發將成為日美防衛領域合作的下一個“支柱”。



在共同社記者看來，儘管日本政府將日美聯合開發新型雷達定性為“防禦”，但外界可能視之為充當大國之間軍備競賽的幫凶，日本政府有必要就聯合開發做充分說明。



（來源：新華網）