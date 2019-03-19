謝系管碧玲：換人即承認失敗送國民黨大禮

管碧玲。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）在英系“立委”及新潮流部分人士都站出來力挺蔡英文連任後，民進黨謝系“立委”管碧玲也在臉書上表態支持蔡英文連任。她說，如果蔡被換掉，等於承認執政失利，蔡成為活生生的箭靶，國民黨可以玩8個月，2020選戰如何能贏？民進黨自己都承認失敗了，何必再選民進黨？



她說，她十分欣賞前“行政院長”賴清德，也一直感謝他的知遇之情。賴為敗選承擔而離開的時候，期許他“有朝一日有另一個高峰，更高一重天”，但是今天這個局面，實在太突然。



管碧玲說，她曾經公開表達支持蔡英文競選連任，也已經在選區替蔡辦過見面會，今天仍再度支持蔡競選連任。



管碧玲表示，蔡英文的用人有缺點，她感同身受，這讓執政十分辛苦，大家也常常談論。但是，她認為，互補穩健才是取勝的良策。蔡英文啟用蘇貞昌當“行政院長”，開始更大的授權後，互補的成果已經開始展現。



管碧玲表示，如果蔡英文被換掉，等於民進黨自己都否定自己的執政，“民進黨做得太爛，連蔡英文都被拉下來”，“執政失敗”等於不證自明。



她說，民進黨這種自我評價，等於是國民黨最大的禮物，國民黨必不會讓賴切割，未來大選會變成“綁在一起”和“拼命切割”的選戰。屆時，民進黨整體局面，變成“和國民黨一起打蔡英文”。



管碧玲說，蔡英文被關在“總統府”，走不出去，成為活生生的箭靶，國民黨可以玩8個月，2020選戰如何能贏？民進黨自己都承認失敗了，何必再選民進黨？



她說，再者，一個歷史上第一個無法連任的跛腳“總統”，一個“等於被拉下台的“總統”如何開展國際關係？如何統帥三軍？有什麼氣勢走出去？有什麼立場去談判？去對話？外交要休兵一年嗎？



管碧玲說，領導中心崩解一年，未來不可預測，在國防外交上首當其衝，民進黨執政，要這樣佈局嗎？基於以上的思考，她支持蔡英文。