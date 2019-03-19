AIT處長首度赴台“外交部”開記者會

吳釗燮及美國在台協會（AIT）處長酈英傑共同主持記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月19日電（記者 鄭羿菲）“外交部”19日上午舉行“台美共同成立印太民主治理諮商機制”記者會，並由“外交部長”吳釗燮及美國在台協會（AIT）處長酈英傑共同主持，過程中吳釗燮與酈英傑握手、談話，雙方互動十分熱情。這是首度有美國在台協會（AIT）處長到“外交部”與“外交部長”共同舉行記者會



吳釗燮致詞時表示，今年是台灣關係法四十週年，為了展現台美四十年來身後夥伴關係，尤其是雙方共享的民主價值，台美正式成立印太民主治理諮商，雙方將更密切，且直接的合作，共同在印太地區推動人權、民主及良善治理等雙方共享的核心價值，維護區域內自由及法治秩序。



吳釗燮說，如同上週他在洛杉磯世界事務協會的演說，威權政權與非自由民粹主義正不斷向民主國家發動攻勢一場無煙硝的意識型態戰爭，這正真實發生在我們日常周遭，台灣處在捍衛民主自由的最前線，我們的政府與國人不僅要維護自己的民主成果，也願意在國際上貢獻所能，為保衛國際自由秩序與普世價值上克盡努力，並積極與美國等國家共同合作。



酈英傑則表示，討論美台關係中最特別的部分，就是將我們雙方連結在一起的共享價值，AIT將在2019年舉行一系列的活動，以紀念台灣關係法四十週年，在3月份我們所要慶祝的主題是共享價值。他也想特別點出，良好治理是特朗普政府印太戰略的三大支柱之一，美國與台灣都一致相信提升本區域的透明與法治有助於達到促進印太地區自由、開放與繁榮的目標。



酈英傑說，美台雙訪已同意建立一個全新的年度對話機制“印太民主治理諮商機制”，這個重要的新論壇將作為美台定期交流的平台，在印太區域增加合作、一同堆動計劃，以協助其他國家應對眼前在治理方面遇到的挑戰，第一次的會議預計在9月份於台北召開，屆時美方將由國務院民主、人權和勞工事務局的資深官員帶隊，率團來山佳。推動自由且開放的印太區域方面，相信台灣是我們最好的夥伴。



酈英傑認為，美國對台灣的持續成功與安全有著深遠且持久的利益，這是深刻根植於我們對共享的核心價值及民主的承諾之中，每台都相信，所有地方的人們都值得享有我們雙方為人民捍衛的同樣的基本自由，這樣的共同信念，正是美國尋求與台灣合作的基礎。



酈英傑指出，26至28日，AIT將再次與“外交部”及“法務部調查局”合作舉辦美台“全球合作暨訓練架構”下的國際工作坊，期待來自16國的代表與會，鎖定打擊公私部門的貪腐現象，這也與我們共享的透明及問責價值不謀而合。