強熱帶氣旋致非洲兩國120多人死亡

中評社北京3月19日電／強熱帶氣旋“伊代”帶給非洲南部國家莫桑比克和津巴布韋洪水和強風，截至17日共計120多人死亡，數百人失蹤。



【遇難人數恐增加】



“伊代”14日晚首先襲擊莫桑比克中部地區，接著向津巴布韋移動，15日至16日橫掃津巴布韋東部地區。據兩國政府17日消息，“伊代”在莫桑比克致死62人，在津巴布韋致死65人。



莫桑比克環境部長塞爾索·科雷亞在一度關閉的貝拉國際機場告訴法新社記者，最終確認的死亡人數“肯定會更多”。



津巴布韋東部奇馬尼馬尼地區受災最嚴重。洪水暴漲，衝走房屋、衝垮橋梁。地方議員喬舒亞·薩科告訴路透社記者，他“以前從來沒有見過這樣的破壞力”。



薩科說，失蹤人員大概介於“150人至200人”，絕大多數是政府工作人員。他們的住宅完全被洪水吞沒。搜救人員迄今無法進入那處居民區。



“我們非常擔憂，因為所有那些房屋突然被水淹沒……那裡可能有147人失蹤，”薩科說，“非常令人難過，情況嚴重。”



津巴布韋信息部說，電力、通信設施遭毀壞拖累救援。空軍直升機17日晚些時候天氣好轉後，才開始往醫院運送受傷人員。



【“最大自然災害”】



這次強熱帶氣旋導致莫桑比克港口城市貝拉50多萬居民受災。環境部長科雷亞說，那裡的電力網絡80%遭毀壞。“所有道路中斷、設施毀壞，幾乎一切都毀了。”



按照科雷亞的說法，這是莫桑比克迄今遭遇的“最大自然災害”。



紅十字國際委員會非洲緊急行動項目輪值經理傑米·勒敘厄爾說，莫桑比克中部受災情況“比預期嚴重得多”，可能會更糟，因為“有可能遭遇又一場洪水”。



津巴布韋總統埃默森·姆南加古瓦宣布，受“伊代”影響地區進入災難狀態。聯合國駐津巴布韋辦事處說，受災人數接近一萬人。



津巴布韋軍方17日在奇馬尼馬尼解救近200名受困小學生和學校教職人員。他們在泥路上徒步大約4公里，抵達賑災點，接受治療、領取食物。



世界糧食計劃署準備向至少125萬災民提供食物援助。按照這一聯合國機構的說法，這一人數根據對“伊代”在莫桑比克及鄰國馬拉維所經過地區的人口估算得出，“對津巴布韋正在做評估，可能還有數千人受災”。



法新社報道，莫桑比克和馬拉維本月初分別有66人和56人因強降雨喪生。



（來源：新華網）