特朗普推特喊話通用汽車重啟工廠遭拒絕

通用汽車俄亥俄工廠（圖片來源：網絡） 中評社北京3月19日電／美國通用汽車公司17日晚發表聲明，拒絕總統唐納德·特朗普對企業重新啟用設在俄亥俄州一家工廠的要求。



通用汽車的聲明說，“直白地說，依據美國汽車工人工會與通用汽車的協議”，先前宣布將關閉的那家工廠將由企業和工會決定“終極命運”。



特朗普16日和17日連續兩天在社交媒體“推特”向通用汽車“喊話”。一條推文強調美國經濟狀況好，要求通用汽車“趕緊”重新啟用設在俄亥俄州洛茲敦的工廠，“或者以另一種形式（開工），或者找到新業主”。



另一條推文說，通用汽車“讓美國人民失望”，“但其他更好的汽車企業正成群進入美國”。特朗普說，他已經與通用汽車首席執行官瑪麗·巴拉通話，“要求她把工廠賣掉或趕緊做些什麼”，但巴拉“把責任推給了美國汽車工人工會”。



鑒於消費者需求轉變，通用汽車去年11月宣布全球性重大調整計劃，關閉設在美國的4家工廠和加拿大的1家工廠。企業將取消8000個長期和臨時工作崗位，相當於裁減大約15%的勞動力。特朗普隨後多次批評通用汽車和巴拉。



俄亥俄州洛茲敦工廠是4家確定將關閉的工廠之一，宣布關廠時雇傭1435名小時工，生產定於本月終止。



通用汽車17日在聲明中說，企業當前主要工作是在其他“有發展機遇”的工廠提供就業崗位；迄今已有超過1000人成功轉崗，幾乎所有受影響的工人都能找到就業機會。



洛茲敦市長阿諾·希爾認為，當地政府無法掌控工廠是否關閉，而那是通用汽車和美國汽車工人工會之間的事。



美國汽車工人工會發言人布賴恩·羅滕伯格承諾，工會將“不遺餘力”確保工廠開工。



德新社報道，俄亥俄州將是2020年總統選舉的關鍵戰場，特朗普定於20日造訪這一中西部州。按照美國有線電視新聞網的說法，特朗普或許希望通用汽車能重新考慮關廠計劃，讓他在政治上獲益。



（來源：新華網）