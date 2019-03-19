賴清德澄清：感謝扁家助選不是指特赦扁

賴清德在意謝扁被誤植和特赦有關，特別主動向媒體澄清。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月19日電（記者 趙家麟）投入民進黨2020大選初選的賴清德，主張特赦陳水扁議題，引發與扁出手輔選有特赦條件交換的質疑？賴清德顯然察覺到在輿論引發爭議，19日在台南特別主動向媒體澄清指出，他說感謝扁家助選是“做人的道理”，但不是指特赦扁。



賴清德上午回到母校成功大學拜會，在答覆媒體有關黨內初選的提問後，主動向記者澄清他主張特赦扁，與選後謝扁、稱是“做人的道理”遭到媒體誤植。



賴表示，“立委”這場補選，看得票率、得票數就清楚明白，陳水扁、陳致中在麻豆、在整個選舉扮演了重要的角色。他積極的承擔起輔選的工作，“勝選之後，感謝陳水扁、陳致中，這是人之常情，做人道理。”



至於陳水扁特赦的問題，賴清德表示，這是他從台南市長到“行政院長”都是這樣的主張。主要基於在認為扁審判的過程程序不正義，而且扁也服過徒刑、被關的6年；況且，之前的前台北市長郝龍斌、星雲大師等，還有很多藍營的政治人物也都這樣的主張。



賴清德表示，他看到今天有媒體把“做人的道理”誤植為特赦扁的理由。他澄清說“做人的道理”是指今天贏了，不要把支持的人、出力的人都忘了；扁在選舉中有幫忙、扮演重要角色，應該肯定、感謝。