黃國昌提案沒人理　臉書直播與蔡其昌對嗆

黃國昌直播嗆蔡其昌恣意妄為。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月19日電（記者 倪鴻祥）時代力量黨前主席、“立委”黃國昌不滿“立法院院會”今天上午未處理《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，黃佔據議場並坐在主席台怒罵主持議事的“立法院副院長”蔡其昌恣意妄為。由於議場內空無一人，黃國昌索性直播開講，蔡其昌後來也透過直播對嗆，強調朝野協商沒達成共識才沒處理該法案。



時代力量黨團去年提出《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，主張加重對酒後駕車者的懲罰，經過數次協商，今天排入院會討論事項最後一案第14案，但朝野協商沒有達成共識，因此上午主持“立院”院會的副院長蔡其昌處理到第6案時就宣布休息，並裁示下午5時再處理臨時提案。



黃國昌不滿蔡其昌沒有處理該修正草案就宣布休息，於是拿著“酒駕防制，莫再拖延”等抗議標議佔據議場，然後坐在主席台上揚言等蔡其昌回來處理，由於議場內空無一人，藍綠“立委”沒人在場，就連蔡其昌都走人了，因此黃國昌拿起手機透過直播開罵蔡其昌想休息就休息，恣意妄為，還質疑藍綠兩黨在酒駕發生的時候都說要趕快立法，今天排議程在14案，卻審到第6案就喊休息，藍綠在酒駕問題上“打假球”。



蔡其昌返回辦公室後得知黃國昌在議場直播開罵，也透過直播的方式對嗆，強調他很重視酒駕問題，只是今天主持議事，如果黃國昌這麼關心修正案能否通過，就應去找藍綠兩黨黨鞭幹部，在朝野協商共識文上簽字，好讓他處理法案，兩人就此僵持不下。