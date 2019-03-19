ＡＩＴ酈英傑：美台合作不應考慮到中國的因素

美國在台協會（AIT）處長酈英傑。（中評社 鄭羿菲攝） 美國在台協會（AIT）處長酈英傑19日上午出席美台成立印太諮商機制記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北３月１９日電（記者 鄭羿菲）美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑１９日上午出席美台成立印太諮商機制記者會時稱，美台灣關係是基於美國的一中政策、三個聯合公報和台灣關係法，而美台合作倡議應視為美國與台灣的合作，不應該考慮到中國的因素。他相信美國有可能同時和台灣與中國都維持良好關係，美台關係不應視為對中國的挑釁，不應該與中國因素混為一談。



“外交部”１９日上午舉行“台美共同成立印太民主治理諮商機制”記者會，並由“外交部長”吳釗燮及美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑共同主持，過程中吳釗燮與酈英傑握手、談話，雙方互動十分熱情。這場活動也是ＡＩＴ處長近十年內罕見公開出席在“外交部”舉辦的活動。



媒體問道台美共同成立印太民主治理諮商機制的召開是不是一次在台北、一次在華府，雙方參與官員層級如何？未來怎麼應用在印太區域的合作夥伴？



酈英傑表示，我們會輪流舉行會議，代表出席的官員層級會是誰，我們目前還沒討論到最後的階段。



吳釗燮接著說，雖然還未確定，但是會是相當資深的層級，有關於台灣部分也會派出相當層級的官員和美方進行對話，剛剛酈英傑處長也說這是年度對話，一年在台北、一年在華府，至於如何貢獻印太地區，我們台灣會被美國選定作為諮商地點，就是因為我們台灣是一個在人權、民主上的模範，我們也很高興這個諮商在台北進行，我們也會邀請區域相關國家、專家或官員來台灣。



被問到特朗普政府積極促進台美關係，但是不是要利用台灣作為美中關係間的談判籌碼？中國可能會對台灣有懲罰措施，對台灣真的有利嗎？



酈英傑認為，美國和台灣的關係是基於美國的一中政策及三個聯合公報和台灣關係法來執行，他相信美台關係也是根據我們的國家利益來進行， 美國與台灣的合作倡議應該視為美國與台灣之間的合作，而不應該考慮到中國的因素，因為中國的因素應該是另外的議題。



酈英傑稱，他相信確實是有可能我們同時和台灣與中國都維持良好關係，所以他認為美台關係不應該視為對中國的挑釁，我們和台灣有著非常強健與穩健的關係，這是基於我們本身的價值，不應該與中國因素混為一談。



酈英傑稱，我們與許多國家都有相同的諮商機制，但他就不提有哪些國家了，至於這樣的機制是不是在挑釁中國？他認為美台關係是基於我們之間許多共享的價值與成就，及我們對區域的民主貢獻，他認為美台關係是和中國因素沒有關係的。